Česká televize začala po radních vymáhat peníze za nezákonné odvolání dozorčí komise

Česká televize začala podle Deníku N vymáhat náhradu škody po deseti bývalých i současných radních. Jde o důsledek nezákonného odvolání Dozorčí komise Rady ČT z listopadu 2020. Celková škoda se pohybuje kolem čtyř milionů korun.
Mezi současnými členy rady, kterých se věc týká, jsou Luboš Xaver Veselý, Jiří Šlégr a Vladimír Karmazín. Všichni tři patřili ke skupině radních, kteří v listopadu 2020 hlasovali pro odvolání tehdejší pětičlenné Dozorčí komise Rady ČT, poradního orgánu oprávněného nahlížet do účetnictví a smluv.
„ČT zaslala dotčeným členům rady předžalobní výzvu k úhradě způsobené škody a bude v této věci nadále postupovat s péčí řádného hospodáře standardním způsobem, a to včetně případného zahájení soudního sporu. Další podrobnosti nebudeme v tento okamžik sdělovat,“ napsal Deníku N zástupce tiskového mluvčího České televize Radek Konečný.
Luboš Xaver Veselý pro iDNES.cz uvedl, že věc předal právníkům a čeká na jejich stanovisko. Zároveň uvedl, že se nedomnívá, že by pochybil. Když nedávno podruhé kandidoval do Rady ČT, řekl při veřejném slyšení poslancům, že by hlasoval stejně znovu.
Nejvyšší soud na podzim potvrdil, že za škodu způsobenou rozhodnutím Rady ČT nese odpovědnost Česká televize. Odmítl výklad, že by za takové rozhodnutí měl odpovídat stát. V dubnu pak neuspělo další dovolání České televize. Nejvyšší soud zopakoval, že Rada ČT je orgánem České televize a její rozhodnutí o odvolání člena dozorčí komise není výkonem státní moci.
Soud se zabýval také argumentem, že radní mohli jednat v omluvitelném právním omylu. Ani ten nepřijal. Podle soudu samotná složitost právní otázky nevylučuje zavinění. Každý, kdo se v řízení brání vlastním výkladem právního předpisu, musí počítat s tím, že soudy jeho názor nepřijmou.
Rada ČT odvolala dozorčí komisi v listopadu 2020 na návrh tehdejší radní Hany Lipovské. Návrh podpořilo deset radních. Kromě Lipovské hlasovali pro odvolání Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Šlégr, Jiří Kratochvíl, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Luboš Xaver Veselý a Pavel Kysilka.
Čtyři z pěti odvolaných členů komise se následně bránili u soudu. Nejvyšší správní soud rozhodnutí Rady ČT zrušil jako nezákonné. Odvolaným členům se tím otevřela cesta k žalobám o náhradu ušlých odměn.
Pavel Matocha v květnu ČTK řekl, že by případné vymáhání škody po radních považoval za absurdní. „Radní v dané záležitosti mimo jiné postupovali v souladu s právním názorem renomované právní kanceláře, který si v roce 2020 nechala ČT vypracovat. Dozorčí komise je poradní orgán Rady ČT, a proto Rada ČT má právo ho odvolat, pokud v něj ztratila důvěru. Trvám na tom, že radní v roce 2020 rozhodli zodpovědně a nic nezanedbali,“ uvedl.
Veselý a Šlégr letos své mandáty v Radě ČT obhájili. Poslanci je zvolili na další šestileté období v červnu. Karmazín se do rady vrátil už v březnu, kdy jej poslanci zvolili na uvolněné místo. Dalšího z původní sestavy televizních radních, Daniela Váňu, vybrali do Rady Českého rozhlasu.