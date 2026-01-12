Česká umělá inteligence bude ve finských zdravotnických přístrojích

Češi ze zdravotnického startupu Aireen navázali strategické partnerství s finským výrobcem zdravotnické techniky Optomed. Spolupráce se týká integrace českého algoritmu umělé inteligence do přenosné kamery zkoumající oční pozadí (takzvané fundus kamery) Optomed Lumo, která je určená pro screening diabetické retinopatie.
Firmy už mají schválení integrace přístroje s AI algoritmem pro evropský trh. Algoritmus Aireen je certifikován jako zdravotnický prostředek podle regulace MDR, ve třídě IIb, a nese označení CE. Schválení integrace umožňuje komerční využití kombinovaného řešení v zemích Evropské unie.
Česká umělá inteligence se tak dostává do ručního vyšetřovacího zařízení, které dokáže vyhodnocovat snímky sítnice a pomáhat s včasným záchytem onemocnění. Technologie je určená pro využití v primární péči, očních ordinacích, mobilních screeningových programech i širších zdravotnických systémech. Partnerství obou firem zároveň vytváří prostor pro budoucí rozšíření diagnostických funkcí. Optomed i Aireen počítají s tím, že platforma Optomed Lumo může být v budoucnu využita i pro další AI aplikace zaměřené na diagnostiku dalších onemocnění sítnice nebo systémových chorob.
Podle Optomedu AI algoritmus Aireen v kombinaci s ruční kamerou Optomed dosahuje výkonu srovnatelného se specialistou v oblasti screeningu diabetické retinopatie. Aireen založil David Navrátil, projekt získal několik investorů a dlouhodobě směřuje vývojové aktivity také na detekci kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění, opět ze snímků sítnice.