Lupa.cz  »  Česká umělá inteligence bude ve finských zdravotnických přístrojích

Česká umělá inteligence bude ve finských zdravotnických přístrojích

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Aireen Autor: Aireen
Vyšetření s AI Aireen

Češi ze zdravotnického startupu Aireen navázali strategické partnerství s finským výrobcem zdravotnické techniky Optomed. Spolupráce se týká integrace českého algoritmu umělé inteligence do přenosné kamery zkoumající oční pozadí (takzvané fundus kamery) Optomed Lumo, která je určená pro screening diabetické retinopatie.

Firmy už mají schválení integrace přístroje s AI algoritmem pro evropský trh. Algoritmus Aireen je certifikován jako zdravotnický prostředek podle regulace MDR, ve třídě IIb, a nese označení CE. Schválení integrace umožňuje komerční využití kombinovaného řešení v zemích Evropské unie.

Česká umělá inteligence se tak dostává do ručního vyšetřovacího zařízení, které dokáže vyhodnocovat snímky sítnice a pomáhat s včasným záchytem onemocnění. Technologie je určená pro využití v primární péči, očních ordinacích, mobilních screeningových programech i širších zdravotnických systémech. Partnerství obou firem zároveň vytváří prostor pro budoucí rozšíření diagnostických funkcí. Optomed i Aireen počítají s tím, že platforma Optomed Lumo může být v budoucnu využita i pro další AI aplikace zaměřené na diagnostiku dalších onemocnění sítnice nebo systémových chorob.

Podle Optomedu AI algoritmus Aireen v kombinaci s ruční kamerou Optomed dosahuje výkonu srovnatelného se specialistou v oblasti screeningu diabetické retinopatie. Aireen založil David Navrátil, projekt získal několik investorů a dlouhodobě směřuje vývojové aktivity také na detekci kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění, opět ze snímků sítnice.

Česká AI hledající s lékaři rakovinu ohlásila novou investici Přečtěte si také:

Česká AI hledající s lékaři rakovinu ohlásila novou investici

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).