Česká umělá inteligence dokáže generovat fotorealistické obrázky pláží

Český vývojář Vojtěch Semecký, který stojí za službou Testomato, spustil volnočasový projekt This beach does not exist. Jde o generátor syntetických obrázků pláží postavený na neuronové síti. Lze si tak donekonečna generovat poměrně realisticky vypadající pláže včetně vody, západů slunce, písku, kamenů nebo palem.

This beach does not exist lze využívat přímo na webu, kde se po kliknutí na tlačítko “randomize” vždy vygeneruje šest nových obrázků. Druhou funkcí je K-Means Clustering. Jde o techniku pro sdružování podobných obrázků. Využívá se strojové učení bez dohledu (unsupervised).

Projekt si lze také zdarma stáhnout. Soubor .pkl vytvořený v Pythonu má 362 MB. Neuronovou síť lze využívat pro vlastní experimenty a natrénovat jí pomocí jiných datasetů. Původní dataset čítá 20 tisíc obrázků o rozlišení 1280 × 768 pixelů.

This beach does not exist byl vytvořen pomocí StyleGAN2-Ada, což je projekt z Nvidia Labs. Původní paper zabývající se trénováním GAN sátá s omezenými daty je zde.