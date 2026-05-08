Česká umělá inteligence se bude rozvíjet s jihokorejskou, dohodly se asociace obou zemí

Česká asociace umělé inteligence bude spolupracovat s jihokorejskou organizací Seolu AI Hub. Kooperace bude zaměřená mimo jiné na podporu startupů a jejich expanze nebo společné výzkumné a inovační projekty.
Organizace podepsaly memorandum o spolupráci. Česká organizace má přes 400 firemních členů, korejská podporuje stovky AI startupů. Propojit se mají kromě zmíněného také investiční a fundraisingové sítě a oba ekosystémy mají sdílet kontakty a know-how. „Pokud chce být Česko v AI opravdu relevantní, musíme být napojeni na ty nejlepší AI ekosystémy světa,“ popisuje Lukáš Benzl, řídící partner České asociace umělé inteligence.
Seoul AI Hub sbírá ocenění ve světě inovací a nedávno oslavil vstup na burzu platformy pro obchodování s daty využívající umělou inteligenci jménem Crowdworks, která z tohoto centra vzešla.