Česká umělá inteligence se bude rozvíjet s jihokorejskou, dohodly se asociace obou zemí

Iva Brejlová
Dnes
Česká asociace umělé inteligence

Česká asociace umělé inteligence bude spolupracovat s jihokorejskou organizací Seolu AI Hub. Kooperace bude zaměřená mimo jiné na podporu startupů a jejich expanze nebo společné výzkumné a inovační projekty.

Organizace podepsaly memorandum o spolupráci. Česká organizace má přes 400 firemních členů, korejská podporuje stovky AI startupů. Propojit se mají kromě zmíněného také investiční a fundraisingové sítě a oba ekosystémy mají sdílet kontakty a know-how. „Pokud chce být Česko v AI opravdu relevantní, musíme být napojeni na ty nejlepší AI ekosystémy světa,“ popisuje Lukáš Benzl, řídící partner České asociace umělé inteligence.

Seoul AI Hub sbírá ocenění ve světě inovací a nedávno oslavil vstup na burzu platformy pro obchodování s daty využívající umělou inteligenci jménem Crowdworks, která z tohoto centra vzešla.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

