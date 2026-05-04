České čipové centrum má nového šéfa. Veterán z Onsemi nahrazuje zakladatele procesorové firmy

Zhruba před rokem spuštěné České polovodičové centrum (Czech Semiconductors Centre) bude mít od poloviny května nového ředitele. Spoluzakladatel a procesorové firmy Karel Masařík ve funkci končí a nahradí ho veterán ze společnosti Onsemi.
Novým ředitelem se konkrétně stane Petr Kamenický, který pro Onsemi pracuje skoro 29 let. Aktuálně působí jako manažer v brněnské pobočce zaměřený na design čipů. V posledních letech pomohl toto R&D centrum rozšířit z 63 na asi 180 lidí. Onsemi má také výrobu v Rožnově pod Radhoštěm, do níž chce investovat zhruba 44 miliard korun v rámci expanze.
Dosavadní šéf polovodičového centra Karel Masařík odchází krátce poté, co Onsemi udělalo první kroky ke koupi části jím založené společnosti Codasip. Onsemi získá sekci zaměřenou na návrh procesorových jader RISC-V a návrhářský EDA software Codasip Studio. Zbytek Codasipu se bude věnovat prodeji čipů s bezpečnostní technologií CHERI.
Onsemi zatím neupřesnila, co s koupenou částí Codasipu plánuje dělat, podle informací Lupy je ale rozšíření brněnského R&D týmu. Ten se kromě jiné orientuje na senzory v automobilech, což by šlo doplnit o procesory s nízkou spotřebou.
České polovodičové centrum sídlící v Brně se snaží podpořit tuzemský čipový ekosystém. Poskytuje přístup k evropským pilotním linkám, poradenství, mentoring a tak dále.
“Chtěli bychom dosáhnout pokroku v navrhování, výrobě a pokročilém pouzdření čipů a v na to navázaných oblastech. Vizí je mimo jiné vznik šesti nových českých polovodičových startupů, trojnásobný růst absolventů v mikroelektronice a zvýšení exportu tohoto typu technologií o 200 procent,” doplnila Jana Drbohlavová, koordinátorka Czech Semiconductor Centre. Cíle jsou navázány na národní polovodičovou strategii, kterou v minulosti schválila vláda.
“Cílem je rozjet u nás takzvaný sektor fabless, tedy firmy, které navrhují čipy a nechávají si je vyrábět u zakázkových výrobců,” navázal Stanislav Černý, prezident Národního polovodičového klastru.