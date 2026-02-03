Lupa.cz  »  České čipy se brzy vydají k Měsíci, na lodi Orion pomohou lidským astronautům

České čipy se brzy vydají k Měsíci, na lodi Orion pomohou lidským astronautům

Jan Sedlák
Včera
Advacam Timepix Autor: Advacam

Lidští astronauti se po letech vrátí k Měsíci. V únoru by měla odstartovat pilotovaná mise Artemis II, v rámci níž čtyři lidé obkrouží Měsíc a otestují kritické systémy podpory života na palubě lodi Orion, kterou z Kennedyho kosmického střediska na Floridě vynese raketa SLS. Součástí expedice bude i šest českých čipů, které kosmonautům pomohou s průzkumem.

Čipy označované jako Timepix budou součástí systému Hybrid Electronic Radiation Assessor (HERA). Jeho úkolem je monitorovat složení kosmického záření, které může mít vliv na zdraví posádky a funkci elektroniky. Pomůže například ověřit vlastnosti radiačního stínění na samotné kosmické lodi. Dodavatelem čipů je pražská firma Advacam.

Timepix jsou v Česku navržené senzorické čipy schopné rozeznávat částice a určovat jejich typ, směr, energii a čas interakce. “Právě to umožní nejen měřit celkovou úroveň radiační dávky, ale hlavně detailně studovat její složení. To je podstatné, protože různé druhy kosmických částic mají různé účinky,” popsal Jan Jakůbek, technický ředitel Advacam.

Advacam je dlouholetým partnerem NASA, české čipy například byly v roce 2024 součástí mise Polaris Dawn. O technologie i firmě jsme v minulosti psali, Advacam čipy vyrábí ve vlastních prostorách ve Finsku, které získala od Nokie.

“Šest čipů dodaných českou firmou je součástí dvou jednotek HSU (Hera Sensor Unit). V každé z jednotek jsou umístěny tři Timepix moduly. Systém HERA naměřená data autonomně zpracovává a na jejich základě posádce poskytne dozimetrické údaje včetně upozornění a varování při významných událostech,” doplnila firma k misi Artemis II.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

