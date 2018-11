 »  České dráhy chystají instalaci Wi-Fi do většiny dálkových vlaků

David Slížek

Nedávné zprávy o chystaném zdražení jízdného se České dráhy pokusily vyvážit jednou pozitivní novinkou: v letošním roce se chystají nabídnout připojení k internetu ve většině svých dálkových spojů. Informovala o tom agentura ČTK.

Wi-Fi chtějí státní dráhy nově nainstalovat do asi 300 rychlíkových vagónů. „Po určitém zpoždění se nám podaří v novém jízdním řádu nabídnout Wi-Fi připojení k internetu v 829 vlacích, které budou mít službu uvedenou přímo v jízdním řádu. Je to více než čtvrtinový nárůst,“ slíbil člen představenstva ČD Michal Štěpán.

Celkem 92 vozů má získat Wi-Fi ještě do konce letošního roku, zbytek v roce příštím. Celkem má být připojení k dispozici ve více než polovině dálkových vlaků, které České dráhy vypravují. Dalších 500 vlaků s Wi-Fi jezdí v regionální dopravě.

Ve spojích konkurenčních dopravců RegioJet a Leo Express je připojení k Wi-Fi standardem.

Problematické je to ovšem na některých místech s konektivitou, vyplynulo z předloňského měření, které na hlavních koridorech provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Další problém bývá v tom, že mobilní signál stíní samy vagóny. Podle měření se přitom jednotlivé typy vozů v tomto ohledu výrazně liší – viz Bez opakovačů to ve vlacích nepůjde. ČTÚ změřil, jak vagóny stíní signál.

Jak ČTÚ poprvé měřil mobilní pokrytí železničních koridorů? Podívejte se: