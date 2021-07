České dráhy chystají nasazení vagónů s okny, která lépe propouštějí mobilní signál

Lepší příjem mobilního signálu i bez instalace opakovačů. To si od nové technologie pro výrobu pokovených oken slibují České dráhy. První desítky vagónů s novými okny plánují nasadit na vybraných spojích ještě v letošním roce.

Vlaková okna se už delší dobu pokovují, aby dovnitř tolik nesvítilo slunce. Kromě lepšího komfortu pro cestující se tím snižuje spotřeba energie pro klimatizaci. Jenže pokovená okna také výrazně tlumí průchod signálu mobilních sítí.

Jak při měření v roce 2016 zjistil Český telekomunikační úřad (ČTÚ), velký podíl na útlumu mají právě pokovená okna. Jedním z možných řešení jsou tzv. opakovače mobilního signálu, které převádějí signál zvnějšku dovnitř vagónů.

České dráhy ale teď chtějí použít spíš technologii firmy Siemens, která upravuje pokovení oken tak, že má být útlum výrazně nižší. Do pokovené vrstvy se laserem vytvoří mikroskopický rastr, který průchod signálu zlepšuje. Podle Siemensu je pak signál až padesátkrát silnější než u klasických pokovených skel.

Rastr má speciální tvar, který vyšel z testů Siemensu jako nejvýhodnější z hlediska stínění slunečního světla a zároveň usnadnění průniku mobilního signálu. „Konečný výsledek nyní vypadá jako kolekce šestihranných pláství s různými délkami hran. Tento vzor je laserem vytvořen do kovového povlaku na okenních tabulích. Vzorovaný kovový povlak je vidět, pokud se na sklo podíváte z určitých úhlů. Pro cestující to však není v běžném provozu rušivé,“ popisují České dráhy.

Nová okna mají podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského postupně mít „všechny nové vagóny dodávané konsorciem Siemens/Škoda a jsou instalovány také ve vybraných vozech Škoda. Konkrétně se jedná o nové netrakční jednotky InterJet.“

Na některých tratích se jich cestující dočkají ještě letos. „Jde o 50 vozů pro linky Západní expres a Krušnohor, které budou nasazeny v letošním roce, a o 180 vozů nových netrakčních jednotek určených pro linky z Prahy do Ústí nad Labem a dále do Německa a z Prahy do Brna a dále do Rakouska, na Slovensko a do Maďarska. Dále jsou instalována ve vozidlech Škoda Transportatin typu push-pull pro Moravskoslezský kraj,“ potvrdil Lupě Šťáhlavský.

Nová konstrukce oken podle něj má oproti nasazení opakovačů několik výhod – pořízení a provoz repeaterů je například poměrně nákladný a v případě přechodu na novou technologii se musí upgradovat. „Výhodou oken je zajištění snadného průchodu signálu bez ohledu na technologii (např. 4G, 5G…) a bez nutnosti dodatečné úpravy technických zařízení, která by zajišťovala šíření mobilního signálu uvnitř vozu. Aktuálně používané technologie mobilních operátorů tak mají cestující ve vlaku okamžitě k dispozici,“ říká Šťáhlavský.