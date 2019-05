 »  České dráhy omezí bezplatný internet ve vlacích, vypsaly nový tendr na data

Jan Sedlák

„Operátoři nám napsali, že končí s neomezenými tarify, a že nám budou připojení zpoplatňovat podle stažených dat,“ uvedly počátkem roku České dráhy s tím, že vlivem toho budou muset nastat změny parametrů zdarma nabízeného internetového Wi-Fi připojení ve vlacích. Web Cnews nyní upozornil na vypsaný veřejný tendr, ve kterém České dráhy hledají nové provozovatele.

České dráhy chtějí bezplatnou Wi-Fi instalovat do 829 svých vlaků. Dopravce chce novou zakázku zadat dvěma operátorům, aby bylo možné využívat dvou mobilních sítí, což je i současný stav.

Dráhy v tendru poptávají 1509 SIM karet od prvního operátora, dalších 969 SIM karet pak od operátora druhého. Průměrná měsíční spotřeba dat na jednu kartu má být kolem 200 GB. Počet SIM karet je do budoucna možné rozšířit.

Příjem nabídek je do 17. června, hodnotícím kritériem je cena za GB. To, jak se konkrétně nový stav promítne do služeb cestujícím, není zcela jasné. Zákazníci se zřejmě budou muset vejít do datových limitů.

