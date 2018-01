 »  České dráhy přicházejí s virtuální In Kartou v mobilu

David Slížek

Už ne plastové kartičky, ale elektronická karta v mobilním telefonu. České dráhy (ČD) dnes pustily do testovacího provozu virtuální podobu své slevové a identifikační In karty. Nově ji lze nahrát do aplikace Můj vlak v mobilním zařízení s operačním systémem Android nebo iOS (dnes vyšly jejich updatované verze).

Do telefonu je možné zkopírovat stávající In Kartu, nebo v ní vytvořit úplně novou (včetně toho, že se v aplikaci uživatel rovnou i vyfotí). Na kartu si pak uživatel může nahrávat aplikace s různými slevami nebo balíčky s předplaceným jízdným. Na kartu se také ukládají informace o jízdenkách zakoupených v e-shopu ČD (uživatel musí mít vytvořený účet a při nákupu se k němu přihlásit), kterými se pak cestující ve vlaku prokazuje průvodčímu.

Karta je podle ČD zabezpečena tzv. rotujícím QR kódem. „QR kód má v sobě zašifrovanou fotografii, osobní údaje o uživateli, seznam slevových aplikací a také čerstvě zakoupených jízdenek. To umožňuje vlakovému personálu provést kontrolu off-line a zároveň tento QR kód nelze kopírovat, čímž se výrazně zvyšuje ochrana proti zneužití,“ popisuje to Miloslav Kopecký z ČD – Informační systémy – dceřiné firmy ČD, která má systém na starosti.

Novou virtuální In Kartu může uživatel začít používat až poté, co ji nechá autorizovat průvodčím (ten ověřuje na ní zapsané údaje), poté má podle ČD platit po neomezenou dobu.

Plastové In Karty s čipem dnes podle informací drah využívá asi 750 tisíc lidí a s uvedením elektronické verze samozřejmě nekončí. Oproti své elektronické podobě mají navíc funkci elektronické peněženky, se kterou může uživatel po nabití penězi platit na pokladně nebo u průvodčího.