 »  České dráhy rozšířily bezplatnou Wi-Fi do dalších rychlíků, dočkají se i regiony

Jan Sedlák

České dráhy ještě před prázdninami stihly rozšířit bezplatný Wi-Fi internet do dalších vlaků. Dočkaly se rychlíky, během příštího roku se má služba dostat do většiny dálkových vlaků a rozšířit se i v regionální dopravě. Dráhy říkají, že už Wi-Fi nabízejí ve více než tisícovce spojích.

„Během uplynulého půl roku jsme rozšířili nabídku Wi-Fi hlavně do běžných rychlíků. Služba je nyní dostupná v označených vozech rychlíků »Rožmberk« a »Bezdrev« na lince R 11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno, v rychlících »Slezan« linky R 8 z Brna přes Přerov a Ostravu do Bohumína, v rychlících »Vltava« a »Lužnice« z Prahy do Tábora, Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic a také v rychlících linky R 9 »Vysočina« Praha – Havlíčkův Brod – Brno. Zároveň jsme doplnili Wi-Fi do některých osobních vlaků s řídicími vozy. Jde například o vlaky na lince Plzeň – Beroun,“ uvádí dopravce.

České dráhy nyní hledají nového dodavatele internetového připojení, protože operátoři už nechtějí nabízet neomezená data a hodlají účtovat podle počtu stažených dat.