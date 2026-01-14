Lupa.cz  »  České e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, trh se po covidu vrátil k růstu

České e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, trh se po covidu vrátil k růstu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

E-commerce - e-shop - klávesnice Autor: Depositphotos

Česká e-commerce v roce 2025 meziročně vyrostla o šest procent. Online prodeje zboží se dostaly na hodnotu 206 miliardy korun. Hranice 200 miliard byla překonána podruhé v historii a poprvé od covidu, kdy byla e-commerce kvůli karanténám na vzestupu a později došlo k útlumu. Jde o čísla Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureka.cz.

“Potvrdilo se, že e-commerce v určitou chvíli předběhla sama sebe. Nyní jsme se dostali na hodnoty, které odpovídají plynulému růstu a ke kterým bychom průběžně došli. Věřím, že stoupat budou obraty i v roce 2026,” shrnul Jan Vetyška, výkonný ředitel APEKu.

“Období pandemie přineslo umělé navýšení a následné snížení, ale aktuální výsledky ukazují, že jsme se vrátili k přirozené růstové křivce,” doplnil David Chmelař, ředitel Heureka Group.

APEK a Heureka dále vypíchly trend v rozvoji doručování objednaných balíků: “Prakticky kontinuálně po celých dvanáct měsíců se zvyšoval počet nakupujících, kteří si nechali dodat svoji objednávku do výdejního boxu. Díky našim pravidelným výzkumům mezi spotřebiteli víme, že zatímco v lednu využilo box alespoň jednou 56 procent nakupujících, v červenci to už bylo 65 procent a v prosinci dokonce 72 procent zákazníků. Pohodlí a široká dostupnost jsou přitom hlavní výhody, které spotřebitelé na boxech oceňují.

Letos má být největším trendem AI. Ta má pomáhat s výběrem a objednáním zboží a obchodníkům zjednodušovat práci a šetřit náklady. Podle APEKu lze čekat dynamický vývoj.

Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili Přečtěte si také:

Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Finanční limity, které se od letoška mění

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Daň z příjmu fyzických osob

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).