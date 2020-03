 »  České firmy mohou žádat o dotaci 15 milionů na vytvoření evropského AI centra

Jan Sedlák

Ministerstvo průmyslu a obchodu začne rozdělovat finanční prostředky na vybudování takzvaného centra of excellence pro umělou inteligenci. Úřad vyhlásil výzvu, v rámci kterého mohou jednotlivé subjekty žádat až o 15 milionů korun s tím, že žádosti je možné posílat do 15. dubna letošního roku.

„Hlavním cílem programu je podpora institucionálního zajištění podmínek pro vytvoření Evropského centra excelence v AI pro bezpečnější společnost v období 2020 až 2022, tedy do zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, a v návaznosti na aktivity Evropské komise,“ popisuje ministerstvo.

Česko začalo vytvářet center of excellence pro AI v oblasti bezpečnější společnosti (Artificial Intelligence for Citizen's Safety and Security). Jak jsme na Lupě psali, prozatím nejde o oficiální centrum, jejichž síť chce vytvořit Evropská unie, ale o lokální přípravu pro to, aby v budoucnu bylo možné takové centrum oficiálně získat. ČVUT, Matfyz a Masarykova univerzita už k tomu podepsaly memorandum.

O dotaci v rámci vypsané výzvy mohou žádat subjekty, které se zaměří na následující oblasti:

Přípravu a vybudování institucionálních struktur Evropského centra excelence v AI pro bezpečnější společnost

Mezinárodní vědecko-výzkumnou spolupráci v oblasti AI pro bezpečnější společnost

Zajištění vhodných forem tuzemské i zahraniční komunikace tématu AI pro bezpečnější společnost, přenosu informací a informační podpory

Nespecifickou podporu výzkumu a vývoje, lákání vědeckých, výzkumných a inovačních talentů a odborníků s globálním přesahem

Analýzu a přípravu na podporu nástrojů financování transferu znalostí a technologií pro oblast AI

Analýzu, vznik a podporu vhodných postupů k hodnocení socio-ekonomických a právních dopadů rozvoje AI

Více o programu lze nalézt v tomto dokumentu, výzva je pak k dispozici zde (obojí v PDF).