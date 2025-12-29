Lupa.cz  »  České firmy zaplavily MPO žádostmi o dotace na AI, zájem je proti posledně dvojnásobný

České firmy zaplavily MPO žádostmi o dotace na AI, zájem je proti posledně dvojnásobný

Iva Brejlová
Včera
1 nový názor

Ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Karel Choc, Internet Info

České firmy výrazně navýšily svůj zájem o dotace na umělou inteligenci. Do druhé veřejné soutěže programu TWIST dorazilo 317 žádostí s požadovanou podporou 4,3 miliardy korun, zatímco alokace výzvy činí 800 milionů. Poptávka tak víc než pětkrát převyšuje dostupné peníze.

Druhou veřejnou soutěž programu TWIST vyhlásilo MPO jako poskytovatel podpory letos na konci října. Výzva je zaměřena na podporu vývoje a praktického využití umělé inteligence v podnicích – zejména na uvádění nových výrobků a služeb na trh a na inovace podnikových procesů využívajících AI. Ve srovnání s první soutěží (146 žádostí) počet projektů vzrostl o 171. Hlásí se podniky ze všech krajů, převážně malé a střední firmy, často i ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi. Na jeden projekt lze získat až 30 milionů korun, přičemž dotace může pokrýt až 70 % způsobilých nákladů.

Následovat bude formální kontrola a věcné hodnocení, výsledky mají být známy do 15. července 2026. Soutěž je součástí sedmiletého programu TWIST s celkovým rozpočtem 5 miliard pro roky 2025–2031, který cílí vedle AI také na kvantové technologie a polovodiče a navazuje na dřívější The Country for the Future.

Češi posílají peníze dvěma celebritám v umělé inteligenci točícím se kolem Harvardu a MIT

Češi posílají peníze dvěma celebritám v umělé inteligenci točícím se kolem Harvardu a MIT

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

