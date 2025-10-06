České FTMO posílá milion dolarů do amerického krypto jednorožce

Česká technologická společnost FTMO, opakovaně oceněna jako nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední a východní Evropě, vložila peníze do americké firmy Zerohash – startupu, poskytuje infrastrukturu pro kryptoměny a tokenizovaná aktiva. Jde o amerického kryptoměnového jednorožce. FTMO si v něm pořídilo minoritní podíl v obchodu po boku velkých světových investorů, jakými jsou SoFi, NYCA nebo Apollo. Mezi dřívější investory do Zerohash patří například Morgan Stanley.
„Investice do Zerohash je pro nás strategický krok. Díky ní můžeme být součástí rychle se rozvíjejícího světa plateb a převodů přes stablecoiny, které získávají stále větší popularitu. Mimo to má Zerohash podle nás skvělou pozici, aby své služby nabídli i největším hráčům na trhu," říká Otakar Šuffner, CEO FTMO. Kromě něj za startupem stojí Marek Vašíček a zakladatelé se mimo jiné stali EY Technologickými podnikateli roku 2022 v České republice.
Kromě ocenění ale sbírají zákazníky i výdělky – FTMO poskytuje služby ve více než 140 zemích a specializuje se na vzdělávání a trénink obchodních dovedností a risk managementu. Loni startup ohlásil tržby ve výši pět miliard korun, meziročně o miliardu více. Zisk EBITDA dosáhl skoro na poloviny tržeb, dostal se na 2,3 miliardy korun. Firma čísel dosáhla bez externích investorů.
Zerohash v aktuálním investičním kole série D-2 získal celkem 104 milionů dolarů. Načasování financování přichází podle FTMO v době, kdy velké finanční instituce stále častěji hledají způsoby, jak integrovat blockchain do svých služeb. Motivací má být i postupné vyjasňování regulačního rámce jak v USA, tak v Evropské unii. Americká společnost působí na trhu od roku 2017 a její řešení dnes využívá více než 5 milionů uživatelů ve 190 zemích. Mezi klienty patří velké firmy jako Interactive Brokers, Stripe nebo Franklin Templeton.
„Investice jsou pro nás cestou, jak se můžeme stát součástí inovativních projektů i mimo náš obor a podílet se tak na celkovém vývoji technologického trhu," věří Šuffner. Není to zdaleka první investiční počin FTMO, ale nyní si firma pořizovala celé společnosti. Dosud největší nákup oznámila letos v dubnu, když zveřejnila, že kupuje finanční platformu Oanda, jednoho z největších amerických a světových brokerů. Investici za řádově stovky milionů dolarů ale musejí ještě schválit regulátoři, což má zabrat zhruba rok. Dříve FTMO koupilo mimo jiné datovou Quantlane nebo marketingovou agenturu eVisions.
Co do rychlosti růstu vyjádřené ve financích, FTMO patří mezi nejúspěšnější české technologické firmy. Od svého vzniku v roce 2015 pětkrát vyhrála soutěž Deloitte Fast 50 hodnotící nejrychleji rostoucí technologické firmy střední Evropy. Od spuštění se na platformě registrovalo přes 3,5 milionu lidí z téměř celého světa.