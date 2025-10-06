Lupa.cz  »  České FTMO posílá milion dolarů do amerického krypto jednorožce

České FTMO posílá milion dolarů do amerického krypto jednorožce

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Otakar Šuffner - Marek Vašíček - FTMO Autor: FTMO
Zakladatelé FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner

Česká technologická společnost FTMO, opakovaně oceněna jako nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední a východní Evropě, vložila peníze do americké firmy Zerohash – startupu, poskytuje infrastrukturu pro kryptoměny a tokenizovaná aktiva. Jde o amerického kryptoměnového jednorožce. FTMO si v něm pořídilo minoritní podíl v obchodu po boku velkých světových investorů, jakými jsou SoFi, NYCA nebo Apollo. Mezi dřívější investory do Zerohash patří například Morgan Stanley

„Investice do Zerohash je pro nás strategický krok. Díky ní můžeme být součástí rychle se rozvíjejícího světa plateb a převodů přes stablecoiny, které získávají stále větší popularitu. Mimo to má Zerohash podle nás skvělou pozici, aby své služby nabídli i největším hráčům na trhu," říká Otakar Šuffner, CEO FTMO. Kromě něj za startupem stojí Marek Vašíček a zakladatelé se mimo jiné stali EY Technologickými podnikateli roku 2022 v České republice. 

Kromě ocenění ale sbírají zákazníky i výdělky – FTMO poskytuje služby ve více než 140 zemích a specializuje se na vzdělávání a trénink obchodních dovedností a risk managementu. Loni startup ohlásil tržby ve výši pět miliard korun, meziročně o miliardu více. Zisk EBITDA dosáhl skoro na poloviny tržeb, dostal se na 2,3 miliardy korun. Firma čísel dosáhla bez externích investorů.

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva Přečtěte si také:

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva

Zerohash v aktuálním investičním kole série D-2 získal celkem 104 milionů dolarů. Načasování financování přichází podle FTMO v době, kdy velké finanční instituce stále častěji hledají způsoby, jak integrovat blockchain do svých služeb. Motivací má být i postupné vyjasňování regulačního rámce jak v USA, tak v Evropské unii. Americká společnost působí na trhu od roku 2017 a její řešení dnes využívá více než 5 milionů uživatelů ve 190 zemích. Mezi klienty patří velké firmy jako Interactive Brokers, Stripe nebo Franklin Templeton.

„Investice jsou pro nás cestou, jak se můžeme stát součástí inovativních projektů i mimo náš obor a podílet se tak na celkovém vývoji technologického trhu," věří Šuffner. Není to zdaleka první investiční počin FTMO, ale nyní si firma pořizovala celé společnosti. Dosud největší nákup oznámila letos v dubnu, když zveřejnila, že kupuje finanční platformu Oanda, jednoho z největších amerických a světových brokerů. Investici za řádově stovky milionů dolarů ale musejí ještě schválit regulátoři, což má zabrat zhruba rok. Dříve FTMO koupilo mimo jiné datovou Quantlane nebo marketingovou agenturu eVisions.

Co do rychlosti růstu vyjádřené ve financích, FTMO patří mezi nejúspěšnější české technologické firmy. Od svého vzniku v roce 2015 pětkrát vyhrála soutěž Deloitte Fast 50 hodnotící nejrychleji rostoucí technologické firmy střední Evropy. Od spuštění se na platformě registrovalo přes 3,5 milionu lidí z téměř celého světa.

V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu Přečtěte si také:

V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku. Výborný k ní je hrnkový knedlík

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).