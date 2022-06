České hry Kingdom Come: Deliverance od Warhorse se prodalo přes pět milionů kopií

Autor: Warhorse Studios

České historické RPG hry Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios už se prodalo přes pět milionů kopií. Podařilo se to skrze všechny platformy, kde titul vyšel. Do prodeje zamířil v únoru roku 2018.

To, že Kingdom Come neustále vydělává, ukázala i prozatím poslední účetní závěrka. Warhorse utržili 250 milionů korun se ziskem po zdanění přes 145 milionů. To je v rámci cyklického prodeje her (největší čísla jsou po vydání a poté výdělky klesají) slušené číslo. Rok předtím byly tržby 463 milionů a ještě dříve 1,1 miliardy korun.

Warhorse neustále nabírají nové lidi a pracují na prozatím neoznámeném titulu. Spekuluje se o nástupci Kingdom Come.

Warhorse Studios stoprocentně ovládá rakouský podnik Koch Media, který studio koupil. Koch spadá pod skandinávský kolos Embracer Group. Ten je v Česku aktivním investorem. Vedle Warhorse provozuje brněnské vývojáře Ashborne Games a bude vydávat hru The Last Oricru od GoldKnights. Na Slovensku Embracer stojí za Nine Rocks Games.