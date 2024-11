České hry Kingdom Come: Deliverance se před vydáním dvojky prodalo osm milionů kusů

Autor: Warhorse Studios

České historické hry Kingdom Come: Deliverance se od jejího vydání na začátku roku 2018 prodalo přes osm milionů kopií. Dnes to oznámila pražská společnost Warhorse Studios, která titul vytvořila. Aktuálně dokončuje druhý díl. Vyjít by měl 11. února 2025 a v létě dostal ocenění nejlepší hry na Gamescomu.





První Kingdom Come má stále dobrou trakci prodejů. Letos v únoru byl překonán milník šesti milionů kusů.

Warhorse nezveřejňují, kolik přesně hra vydělala. Podle propočtů, které lze udělat na základě účetních závěrek, to bude minimálně přes dvě miliardy korun. Do čísel se promítají i vydaná rozšíření (DLC).

Warhorse Studios jsou součástí švédského kolosu Embracer Group, konkrétně jeho sekce Plaion (dříve Koch Media). Embracer firmu koupil v roce 2019, a to od Zdeňka Bakaly, Daniela Vávry a Martina Klímy.