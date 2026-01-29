České podcasty: Nejoblíbenější pořady se loni zabývaly zločiny, humorem a Harrym Potterem

Čeští tvůrci podcastů vydali v roce 2025 přes 200 tisíc nových epizod, což představuje meziroční nárůst o 94,4 %. Uvádí to analýza platformy České podcasty. Trh se posouvá od zakládání nových pořadů k intenzivnější a profesionálnější práci s těmi existujícími.
Objem vyprodukovaného obsahu loni rostl téměř dvojnásobným tempem oproti vzniku nových projektů. Mezi nejnavštěvovanější kategorie roku 2025 patřily krimi, zpravodajství, zábava a společnost. Samotná platforma České podcasty loni zaznamenala 3,7 milionu návštěv.
V žebříčku 25 nejpopulárnějších podcastů jsou zavedené projekty jako Opravdové zločiny, Hlasy zločinu, Kecy a politika či Čestmír Strakatý, ale i novější formáty. Příkladem rychlého vzestupu je podcast Lepší už to nebude, který se stal skokanem roku a do top výběru se dostal během několika měsíců od svého vzniku. Na jeho natáčení se podílel zesnulý moderátor Patrik Hezucký.
Publikum se opakovaně vrací i k podcastům, které už nemají žádné nové díly. Proto se mezi nejnavštěvovanějšími pořady objevuje například potterovský podcast Neplecha ukončena. Rozhodujícím faktorem pro poslechovost se tak stává kvalita a relevance obsahu, nikoliv pouze frekvence vydávání nových dílů.
Top 25 podcastů na platformě České podcasty
|1.
|Hlasy zločinu
|True Crime
|Produkce CNN Prima News, mapuje vyřešené i nevyřešené české kauzy.
|2.
|Chumelenice
|Humor / Lifestyle
|Vychází každý pátek, rozhovory „o ničem a o všem“ bez politické korektnosti.
|3.
|Neplecha ukončena
|Harry Potter
|Ukončeno (poslední díl před 2 měsíci), detailní rozbor knih.
|4.
|Pindy z gyndy
|Zdraví / Sexualita
|Vítěz Podcastu roku v kategorii Seberozvoj, boří tabu v gynekologii a porodnictví.
|5.
|Lepší už to nebude
|Humor / Komentáře
|Civilní povídání a glosování světa bez ohledu na trendy.
|6.
|Opravdové zločiny
|True Crime
|Průkopnice žánru true crime podcastů.
|7.
|Krimi příběhy
|True Crime
|Největší true crime YouTube kanál v ČR, důraz na psychologii pachatelů.
|8.
|Vyhonit ďábla
|Sexualita / Feminismus
|Otevírá tabu témata intimity a vztahů, pořádají i živé akce.
|9.
|Příběh, který se opravdu stal
|Historie / Zajímavosti
|„Audio referáty“ o historii a realitě zábavnou formou.
|10.
|Zhasni
|Erotika
|Erotické povídky pro ženy i muže, zaměřeno na atmosféru a hlas.
|11.
|Mrchy z pekel
|Seberozvoj / Psychologie
|Témata přetížení a péče o nervovou soustavu, pro ženy pod tlakem.
|12.
|Kecy a politika
|Politika
|Nekorektní komentáře aktuálního dění, střet dvou pohledů.
|13.
|Čestmír Strakatý
|Rozhovory
|Hloubkové rozhovory, kde se „nepospíchá“, silné příběhy hostů.
|14.
|Zloději životů
|True Crime
|Příběhy recidivistů a vrahů pohledem vyšetřovatelů.
|15.
|Kudy běží zajíc
|Fotbal / Sport
|Fotbalové dění, experti, sázení, velká komunita na HeroHero.
|16.
|Světoví
|Cestování
|Příběhy ze života v zahraničí a míst mimo turistické trasy.
|17.
|Podcast pro děti
|Vzdělávací / Pro děti
|Vysvětluje svět hravou formou, zapojuje děti do tvorby.
|18.
|Studio Tapin-rádio
|Alternativní scéna
|Projekt Svobodného vysílače
|19.
|Hype-Cast Podcast
|Rozhovory / Zábava
|Vychází ve čtvrtek, uvolněné rozhovory se známými osobnostmi.
|20.
|Zachumláno
|Relaxace / Spánek
|Klidné povídky pro usínání a uvolnění (pro děti i dospělé).
|21.
|Aby bylo jasno
|Rozhovory / Politika
|Projekt Jany Bobošíkové. Ačkoliv je poslední epizoda z května 2024, stále generuje návštěvnost.
|22.
|Šimrání
|Intimita / Vztahy
|Otevřeně o sexu, lásce a rozkoši, hosté a upřímné rozhovory.
|23.
|Už budu
|Sexualita / Burleska
|Vychází v pátek, témata sexuality a hraček bez studu.
|24.
|U Kulatého stolu
|Rozhovory
|Dlouhé hloubkové rozhovory, vždy jeden host u stolu.
|25.
|Insta Crime Podcast
|True Crime / Historie
|Ukončeno (skončil před 5 měsíci), spolupráce s Blesk.cz.
V katalogu služby bylo na začátku ledna evidováno celkem 9029 podcastů, ale aktivitu v loňském roce vyvíjelo pouze 3872 z nich. Data ukazují na vysokou úmrtnost nových projektů. V roce 2025 sice vzniklo 920 nových podcastů, avšak přibližně polovina z nich ukončila vydávání ještě v průběhu prvního roku existence.
Kritickým obdobím pro začínající tvůrce je interval mezi 80. a 100. dnem od spuštění, kdy nejčastěji dochází k zastavení produkce. První měsíce tak fungují jako testovací fáze, která prověřuje dlouhodobou udržitelnost zvoleného formátu. Z celkového počtu neaktivních projektů se 123 podcastů odmlčelo hned po první epizodě. Nejsilnějšími měsíci pro zahájení nové tvorby zůstávají leden a září, naopak v létě a prosinci vzniká nových projektů nejméně.
Z hlediska tematického zaměření vykazují různé kategorie odlišnou míru stability. Zatímco nejvíce životaschopné jsou nové podcasty v kategorii Náboženství s mírou přežití 83,3 %, na opačném konci spektra se nachází kategorie Společnost, kde přežije pouze 35,6 % projektů.
Tereza Tiller z platformy České podcasty přesto upozorňuje, že většina pořadů neskončí kvůli nezájmu publika, ale zkrátka kvůli tomu, že nebyly koncipovány jako dlouhodobé projekty. „Podcasty se dnes chovají jako firmy. Obsah je vstupní bod, kolem kterého vzniká ekosystém produktů, vztahů a formátů. A právě proto největší podcasteři nestaví jednu věc, ale celé sítě projektů,“ vysvětluje Tiller s tím, že tvůrci se stávají novým typem startupů.
Tento posun potvrzuje i nárůst týmových produkcí, v nichž jsou rozděleny role od dramaturgie po editaci. Takovým projektům to dává výrazně vyšší šanci na dlouhodobé přežití než čistě sólovým formátům.