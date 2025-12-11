Lupa.cz  »  České Radiokomunikace výrazně posílí ve streamingu, kupují firmu Nangu.TV dodávající O2

České Radiokomunikace výrazně posílí ve streamingu, kupují firmu Nangu.TV dodávající O2

Jan Sedlák
Dnes
Miloš Mastník Autor: České Radiokomunikace

České Radiokomunikace (CRA) kupují tuzemskou společnost Nangu.TV, kterou získaly od dosavadních majitelů Alexandera Brányika a Davida Kunze.

Nangu vytváří platformu pro IPTV a OTT včetně potřebného back-endu a middlewaru, díky čemuž je možné doručovat vysílání a streamovaná videa do aplikací v chytrých televizích či telefonech. Nangu obsluhuje evropské trhy a cílí na telekomunikační operátory, poskytovatele internetu, kabelovky nebo satelitů. Mezi zákazníky patří třeba T-Mobile a O2 TV.

“Do CRA získáváme komplexní řešení pro streaming do TV, mobilů a počítačů, několik významných klientů a tým expertů. Využijeme synergie mezi naší digitální infrastrukturou (datová centra a cloud) a streamovací platformou Nangu,” shrnul Marcel Procházka, ředitel regulace v Českých Radiokomunikacích.

CRA samy poskytují služby pro streaming a OTT, a to skrze svůj Media Cloud. Mezi klienty patří Livesport, Nova nebo Český Rozhlas. Spojením s Nangu tak vznikne silný hráč na trhu.

Nangu.TV měla ve finančním roce 2023 tržby 85,5 milionu korun s velmi tenkým ziskem po zdanění ve výši zhruba půl milionu korun.

