České Radiokomunikace získaly územní povolení na největší datacentrum v ČR, stavba začne letos

Autor: ČRA

České radiokomunikace (ČRA) jsou o něco blíže realizaci stavby jednoho z největších datových center v regionu, kvůli němuž dlouhodobě bojují s byrokracií. ČRA získaly územní povolení na projekt datacentra na Zbraslavi. Stavba bude zahájena v letošním roce, půjde o akci za miliardy korun.





Radiokomunikace počítají s kapacitou 2500 serverových skříní (racků) a kapacitou 26 megawattů. Účinnost PUE má činit 1,25. Racky mají být podle dřívějších plánů rozděleny do šestnácti datových místností.

ČRA si od objektu kromě jiného slibují zájem velkých nadnárodních hráčů. Ředitel ČRA Miloš Mastník už dříve Lupě řekl, že Česko aktuálně není schopné pokrýt poptávku takových subjektů a některé příležitosti se nám proto vyhnuly.

ČRA na Zbraslavi využijí prostor uvolněný po konci analogového vysílání. Firma vlastněná investorem Cordiant Digital Infrastructure dlouhodobě investuje do IT infrastruktury a služeb. “Nevysílací” byznys už tvoří více než poloviční část byznysu. Radiokomunikace mimo jiné od skupiny KKCG koupily společnost Cloud4com a datové centrum Lužice. Firma investuje i do menších datových sálů.