 »  České Radiokomunikace už hlásí přes pětinu tuzemských domácností přijímajících DVB-T2

Jan Brychta

České Radiokomunikace dokončují výstavbu přechodových DVB-T2sítí a připravují výstavbu dokrývačů. Na konci letošního roku by mělo DVB-T2 pokrytí dosáhnout 99,9 % obyvatelstva České republiky. V současné době je na příjem nového standardu vysílání připraveno 22 procent domácností, tedy třetina těch, kteří pro příjem televize využívají terestrickou platformu.

Současné přechodové DVB-T2 sítě budou transformovány do finálních sítí a vypínání stávajícího standardu DVB-T je naplánováno na přelom let 2019–2020. V současné době se připravuje vládní schválení finálního Technického plánu přechodu na DVB-T2. Podle tohoto plánu bude současné DVB-T vysílání fungovat nejméně do listopadu 2019, kdy bude zahájeno postupné vypínání současných vysílacích sítí.

Jako první začne s vypínáním Česká televize ve svém veřejnoprávním Multiplexu 1. Následovat budou i další vysílací sítě, kompletně by měl být přechod dokončen v červnu 2020. Až po ukončení přechodu může být pásmo 700 MHz uvolněno pro potřeby mobilních operátorů.

V rámci přechodové DVB-T2sítě Českých Radiokomunikací mohou diváci naladit osmnáct televizních programů. V rámci veřejnoprávní přechodové sítě České televize naladí kompletní programovou nabídku ČT v HD kvalitě.