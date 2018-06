 »  České startupy mají nedostatek lidí a malý potenciál k disrupci, uvádí studie

Jan Sedlák

Keiretsu Forum vydalo Startup Report 2017/2018 týkající se České republiky. „Přes 80 procent startupů si myslí, že vytváří zcela nové řešení, ale zkušenost investorů je jiná a české startupy často vnímají ve srovnání se zahraničím jako nedostatečně inovativní a s relativně nízkým potenciálem k disrupci,“ píše se v ní například.

Nejspíše ne úplně překvapivě u nás převažují mladé firmy, které se zabývají softwarem, online službami a e-commerce. Naopak velmi nízký je počet firem točících se kolem hardwaru, výroby, materiálů a internetu věcí. „Je to především dané vyšší náročností na vývoj, a tedy i náklady v těchto segmentech, jde také vidět, že i přes historickou sílu v oblasti průmyslu se zatím v této oblasti v ČR příliš neinovuje,“ uvádí studie.

Na druhou stranu celkem 38 procent startupů pak vnímá svoji firmu jako mix několika oblastí a neřadí se do žádné předem dané kategorie.

Dvě třetiny startupů vnímá jako hlavní problém nedostatek lidí. Většina zdejších startupů je mladší tří let, 44 procent firem zakládají lidé ve věku 18 až 29 let a 77 procent startupů vnímá, že je u nás dobře dostupný rizikový kapitál. Do banky se zakladatelům pro peníze nechce.

V Praze sídlí 44 procent startupů, zbytek je rovnoměrně rozprostřen. Průměrný počet pracovníků je osm s tím, že startupy preferují zaměstnávání přes IČO. Nejčastější forma startupu (v 73 procentech) je společnost s ručením omezeným.

Nejvíce českých začínajících technologických firem se zaměřuje na evropské trhy (41 procent), 33 procent z nich míří na globální trhy, čtyři procenta do Spojených států a 18 procent se zaměřuje čistě na tuzemský trh.

Pouze 17 procent startupů je v provozním zisku. Dalších 56 procent break-even očekává do jednoho roku, zbytek pak za více než rok.

Celá studie obsahuje řadu dalších čísel, ke stažení je zdarma zde.