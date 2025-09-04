Lupa.cz  »  České univerzity skončily spolupráci s čínskou Huawei. VUT jí testuje produkty, protože musí

České univerzity skončily spolupráci s čínskou Huawei. VUT jí testuje produkty, protože musí

Jan Sedlák
Dnes
Huawei Autor: Jan Sedlák

Tuzemské univerzity po zveřejnění stále platného bezpečnostního varování proti čínské společnosti Huawei koncem roku 2018 vesměs odstoupily od postupně se rozvíjející spolupráce s tímto podnikem. Například ČVUT zastavila provoz telekomunikační laboratoře, kterou Huawei vybavila. Značný dopad byl také na veřejné zakázky, kde se Huawei po dřívějších úspěších (třeba v ČEZu a na ministerstvech) v podstatě přestala objevovat.

Výjimku tvoří Vysoké učení technické v Brně, které letos s Huawei uzavřelo dvě smlouvy. Ty ukazují, jakým procesem čínská společnost prochází při vstupu na tuzemský trh s dodávkami technologií do energetiky. Ta je pro Huawei jednou z klíčových nových oblastí, investovat do ní začala po amerických sankcích a bezpečnostních varováních. Energetika pomohla k opětovnému růstu příjmu české pobočky Huawei.

VUT podle smluv pro Huawei otestovala střídače 50KTL a 100KTL-M2. Práce vykonal Ústav elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, a to v rámci zakázky na vývojové zkoušky pro ověření souladu střídačů podle Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) a nařízení Evropské komise (RfG).

VUT plní povinnost testovatele. “S ohledem na to, že VUT disponuje jako jediné v České republice akreditovanou laboratoří pro ověřování souladu střídačů, jsou v laboratoři realizovány vývojové zkoušky i certifikační zkoušky pro všechny výrobce střídačů, kteří chtějí působit na českém trhu. Následné rozhodnutí o využití nebo nevyužití jednotlivých střídačů v naší elektrizační soustavě je v plné kompetenci provozovatelů soustav,” řekla Lupě mluvčí VUT Lenka Hubáčková.

“Testování je předstupněm pro akreditované zkoušky souladu, které jsou vyžadovány provozovateli distribučních (ČEZd, EG.D. PREd) a přenosových soustav (ČEPS), aby bylo možné střídače v příslušných výrobních modulech připojit do elektrizační soustavy. Jedná se o standardní proces, který vychází z požadavků Evropské komise a v České republice jsou tyto požadavky upřesněny v PPDS. Doložení souladu jednotlivých komponent výrobních modulů a samotných výrobních modulů je povinné pro všechny výrobce, kteří chtějí své výrobky využít v ČR,” doplnila Hubáčková.

Huawei teď zřejmě čekají krušenější časy i v energetice, stejně jako další dodavatele z Číny. Vlastně nejen v energetice, týká se to i bezpečnostních kamer, automobilů a další techniky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) totiž včera publikoval varování vůči těmto produktům. Varování má podobný základ jako to proti Huawei. Subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti musí varování zohlednit ve svých nákupech a provozu infrastruktury. Pro běžné uživatele varování povinné není.

“Univerzita si je plně vědoma varování NÚKIBu před používáním softwaru a hardwaru společnosti Huawei, které se však nikterak netýká výzkumu či testování,” doplnila zástupkyně VUT.

Tuzemští prodejci mají solární technologie od Huawei v oblibě. Největší z nich, pražská firma Raylyst, například uvedla, že tyto produkty dosahují nejvyšší kvality, což je vidět například na poloviční reklamaci oproti jiným dodavatelům. Podle Raylystu je těžké něco takového nenabízet.

Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit Přečtěte si také:

Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz.

