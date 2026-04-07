České vlaky mají lepší mobilní signál, úpravy vozů zaplatily dotace

Železniční dopravci České dráhy a Leo Express upravili 384 vozů novými úpravami pro zlepšení dostupnosti mobilního signálu. Využili k tomu dotace z Národního plánu obnovy přesahující 180 milionů korun.
“Cílem výzvy je vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači nebo propustnými okny pro zajištění dostupnosti mobilního signálu uvnitř vozů. Největší užitek z této výzvy tak mají cestující ve vlakových vozech, kteří díky ní získávají kvalitní a pokud možno nepřerušovaný přístup k mobilním hlasovým i datovým službám, a to nejen prostřednictvím nových sítí 5. generace,” informoval Český telekomunikační úřad.
České dráhy opakovači vybavili 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter. V dalších 208 vozech byla provedena laserová úprava oken pro zlepšení propustnosti signálu. Tato úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů.
Společnost Leo Express opakovače instalovala do pěti pětivozových jednotek Stadler Flirt.