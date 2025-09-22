Lupa.cz  »  Českému staviteli datacenter Altron výrazně spadly tržby. Dodal objekty pro Seznam či Nemocnici Beroun

Českému staviteli datacenter Altron výrazně spadly tržby. Dodal objekty pro Seznam či Nemocnici Beroun

Jan Sedlák
Dnes
Altron Autor: Altron

České společnosti Altron v loňském roce výrazně klesly tržby. Z téměř 978 milionů spadly na 570,6 milionu korun. Zisk po zdanění činil  33,7 milionu korun. Altron je výrazným stavitelem datacenter na našem trhu a dále například vyrábí a vyváží modulární datacentra.

Loňskými velkými projekty pro Altron bylo dokončení datového centra Kokura 3 pro společnost Seznam.cz a výstavba datového centra pro firmu Akeso v rámci Nemocnice Beroun.

“Rok 2024 byl pro společnost Altron obdobím strukturální adaptace, provozní konsolidace a strategického řízení v prostředí přetrvávající globální nejistoty. Přestože nadále čelíme důsledkům geopolitických konfliktů, zejména války na Ukrajině, podnikatelské prostředí se začalo stabilizovat. Inflační tlaky oslabují, trh s energiemi se konsoliduje a klíčoví hráči přizpůsobují své procesy nové realitě,” uvedl většinový majitel Altronu Milivoj Uzelac v účetní závěrce. Zmínil také evropský Green Deal, který dle jeho slov významně ovlivňuje provozní a investiční rámce v technologickém sektoru.

Většinu z tržeb Altronu udělal prodej non-IT technologií, konkrétně šlo o více než 268 milionů z Česka a skoro 42 milionů ze zahraničí. Dále byl se skoro 128 miliony silný servis.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

