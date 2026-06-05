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Česko bude mít hlas v poradním orgánu Unie k AI Actu, zemi bude zastupovat Lukáš Benzl

Iva Brejlová
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Lukáš Benzl Autor: Hospodářská komora ČR

Předseda České asociace umělé inteligence (ČAUI) Lukáš Benzl byl vybrán do nově vzniklého AI Act Advisory Forum při Evropské komisi. Bude jediným zástupcem z Česka v tomto poradním orgánu, který má pomáhat Komisi a AI Boardu s praktickou implementací evropského nařízení o umělé inteligenci (AI Act). Z více než 700 přihlášek z celé EU bylo do fóra vybráno 174 expertů a organizací na dvouleté funkční období.

„V tomto poradním orgánu budu nepřekvapivě zastupovat členy ČAUI a český AI ekosystém,“ uvádí Benzl v LinkedInovém postu. Za hlavní přínos označil to, že Česko bude mít přímý hlas u stolu, kde se budou diskutovat praktické otázky implementace a vymáhání AI Actu v Evropě. Chce podle svých slov prosazovat, aby evropská regulace podporovala nejen bezpečnost a důvěru, ale i inovace a konkurenceschopnost, a aby v evropské debatě zazněly zkušenosti českých firem, startupů, veřejné správy, škol i výzkumných institucí.

Advisory Forum je poradním orgánem Evropské komise a AI Boardu. Jeho úkolem je dodávat nezávislé odborné podklady k tématům, jako jsou standardizace, implementace regulace, AI gramotnost, generativní AI nebo dopady AI na jednotlivá odvětví. Členové byli vybíráni napříč akademickou sférou, občanskou společností, startupy, malými a středními firmami i průmyslem.

Vedle ČAUI usednou ve fóru mimo jiné také největší hráči generativní AI jako OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Mistral AI, Cohere či Hugging Face, technologické firmy IBM, Qualcomm, Bosch nebo Philips a evropské průmyslové asociace v čele s DigitalEurope, BDI či ACEA. Ze sousedního Slovenska se členem stal výzkumný Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT). Status pozorovatele má kanadská Národní výzkumná rada (National Research Council).

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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