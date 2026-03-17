Česko bude poprvé v zákonech řešit gig economy, mají se zprůhlednit algoritmy platforem

Iva Brejlová
Dnes
Foodora - DámeJídlo - kurýr Autor: Foodora

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona, který poprvé výslovně upravuje podmínky práce přes digitální platformy, jako jsou aplikace pro rozvoz jídla, přepravu osob, ale také pro freelancery v IT, marketingu nebo zdravotnictví. Jeho součástí je mimo jiné požadavek na průhlednější algoritmy a pravidla pro to, kdy se práce považuje za zaměstnanecký poměr, a kdy jde spíše o přivýdělek. Přes různé platformy dnes v Česku pracují stovky tisíc lidí.

Nově budou moci být pracovníci informováni o systémech přidělování práce a hodnocení jejich výkonu, který zajišťují automatizované systémy. „Důležité bude, abychom posílili transparentnost algoritmů digitálních platforem a zároveň platformám dali prostor, aby svým pracovníkům mohly nabízet vedle odměny i další výhody, jak je zvykem v zahraničí,“ komentuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Návrh také hovoří o lidském dohledu nad algoritmy.

Součástí je takzvaná vyvratitelná právní domněnka: jakmile práce vykazuje znaky závislosti na platformě, bude se předpokládat, že jde o zaměstnanecký poměr, pokud platforma neprokáže opak. „Naprostá většina pracovníků platforem si tento druh práce volí kvůli flexibilitě v rámci přivýdělku ke studiu, při jiné práci nebo během rodičovské dovolené,“ říká Prouza.

Návrh je transpozicí evropské směrnice o platformové práci. Ministerstvo jej zpracovává spolu s tematikou transparentního odměňování, které má pomoci řešit takzvaný gender pay gap. Zaměstnavatelé mimo jiné budou muset předem sdělit nabízené mzdové rozpětí. U obou témat resort uvádí, že zvolil minimalistický přístup a zavádí pouze pravidla nezbytná k naplnění evropského práva.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

