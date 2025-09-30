Lupa.cz  »  Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy

Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy

Iva Brejlová
Dnes
Ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Karel Choc, Internet Info

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou investiční (NRI) přichází s ambiciózním projektem – DeepTech fondem, který slibuje posílit inovační ekosystém české ekonomiky. V první fázi pro něj ministerstvo plánuje vyhradit až jednu miliardu korun. „Je to investice do budoucí konkurenceschopnosti celé české ekonomiky,“ prohlašuje ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

DeepTech fond bude fungovat na principu „fondu fondů“. Řídit ho budou odborníci z NRI, dceřiné společnosti Národní rozvojové banky (NRB).  Ti vyberou v Česku běžně fungující fondy rizikového kapitálu (VC fondy), na nichž pak bude další distribuce peněz – samy vyberou vhodné startupy a určí investici. Podmínkou bude většinová spoluúčast dalších soukromých investorů, kteří znásobí investované veřejné prostředky. MPO totiž proklamuje, že jedním z cílů je ve větší míře motivovat i zapojení soukromých institucionálních investorů. Ti nicméně loni do startupů poslali naprostou většinu z 14,6 miliardy korun, které mladé technologické firmy získaly.

Na rozdíl od dřívějších jednorázových státních iniciativ by měl DeepTech fond fungovat jako dlouhodobě otevřená výzva, která umožní průběžný výběr fondů a zajistí tak pestřejší škálu investorů. Stát už podobně pracuje s Evropským investičním fondem, pro nějž výběr a realizaci investic od loňska na pět let zajišťuje tuzemský Tensor Ventures.

„DeepTech fond přináší do Česka ověřený model fungující v řadě vyspělých zemí – propojení veřejných a soukromých zdrojů. Díky principu fondu fondů dokážeme zajistit nejen multiplikační efekt státních prostředků, ale i profesionální výběr startupů za tržních podmínek,“ říká náměstek ministra Štěpán Hofman.

„DeepTech fond umožní našim nejodvážnějším startupům překonat kritické začátky a získat potřebné financování, aby z nápadů a výzkumů vznikly nové technologické firmy s globálním dosahem,“ dodává Vlček.

Fond se má zaměřit na rozvoj pokročilých technologií s „významným inovačním potenciálem v sektorech české ekonomiky identifikovaných v Hospodářské strategii: Česko do top 10“. Fond má prioritně vyhledávat VC fondy, které zajišťují několik oblastí. Jednak pomáhají s transferem technologií, tedy hledají startupy vznikající z výzkumu na univerzitách a výzkumných institucích, které často zůstávají bez komerčního využití. Dále se zaměří na pre-seed investice do startupů v takzvaném „údolí smrti“, které potřebují překlenout období mezi vznikem projektu a jeho prvním komerčním úspěchem. Největší pozornost má být věnována deep tech startupům, které jsou náročné a rizikové, ale podle ministerstva jsou to právě ty, které mají největší šanci zásadně proměnit průmysl a vytvořit firmy s globálním dopadem.

MPO v posledních měsících věnuje zvýšenou pozornost startupovému ekosystému. Od ledna má fungovat nové nastavení zaměstnaneckých akcií (ESOP) a nedávno s partnery uvedlo, že probíhají práce na startupovém zákonu. Přípravu fondu v současnosti zajišťuje pracovní skupina s experty z MPO, NRB, NRI a CzechInvestu společně s Českou startupovou asociací.

