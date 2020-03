 »  Česko.Digital chystá šablony státních IT zakázek a e-účtenky. Hledá dobrovolníky

Jan Sedlák

Organizace Česko.Digital, kterou rozjel spoluzakladatel Apiary Jakub Nešetřil, rozjíždí dva nové projekty, pro které hledá dobrovolníky. Zejména jde o projektové koordinátory a koordinátorky.

Prvním z projektů jsou šablony výběrových řízení. Jejich cílem má být „změnit prostředí zadávání IT zakázek a přispět tak lepšímu řízení státních IT projektů.“ Česko.Digital nedávno vydalo lokalizovanou příručku řízení státních IT projektů vycházející z principů známých ze soukromého sektoru (agilní vývoj a podobně). Šablony na to navazují.

Téma doprovází i debata následující nepovedenou zakázku na e-shop na elektronické dálniční známky. Národní ICT koordinátor Vladimír Dzurilla v rámci ní slíbil zformovat „akční jednotku“, která má s nastavováním zakázek pomáhat. Záznam debaty a další informace jsou zde.

Pak je zde projekt paragonek. Ten si klade ambici „vytvořit jednotné místo pro plné využití elektronických účtenek tak, aby papírové účtenky nebyly třeba“ a také chce „kultivovat digitální prostředí pomocí konsolidace úložišť dodavatelů na trhu a podpořit tak 100% bezpapírového řešení.“

Česko.Digital nyní stojí za šesti projekty, k prostudování jsou na webu. Další informace nabízí náš dřívější souhrn.