Česko.digital získalo 4 miliony od Nadace Avast, sdružuje už 4 485 dobrovolníků

Komunitní organizace Česko.digital, která pomáhá neziskovkám a státu s digitálními projekty, má nového finančního partnera. Celkem 4 miliony Kč ji podpoří loni vzniklá Nadace Avast, oznámilo sdružení.

Peníze chce investovat do rozvoje a škálování plánovaných aktivit a do rozvoje zahraniční spolupráce. „Pro lepší organizaci aktivit pracujeme na novém ‚Portálu dobrovolníka‘, který má za cíl zjednodušit zapojení dobrovolníků, nabízet relevantní obsah a příležitosti každému, kdo se chce jakkoliv zapojit,“ popisuje některé plány vedoucí projektu Tomáš Znamenáček.

Česko.digital aktuálně sdružuje 4 485 dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pracují na IT projektech. S Avastem bude organizace spolupracovat také na zaměstnaneckém programu, který by měl propojit IT experty firmy s neziskovými organizacemi a státní správou.

První velkým finančním partnerem Česko.digital se stala v roce 2020 Nadace České spořitelny, která do projektu vložila 5 milionů Kč. Loni pak organizace získala 4 miliony od Bakala Foundation. K dalším partnerům patří Nadace PPF nebo Livesport.

Projekt v roce 2019 založil zakladatel služby Aiary Jakub Nešetřil, který její provoz na začátku sám financoval. Loni jej ve vedení vystřídala Eva Pavlíková.