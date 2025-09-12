Česko je jedna z posledních evropských zemí bez pravidel pro mobily ve školách, tvrdí výzva

Odbornice na média Michaela Slussareff, Michaela Mlíčková Jelínková z iniciativy Digibalanc, ale i bývalá šéfka českého Google Taťána le Moigne či autor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Ti všichni spolu s dalšími devíti organizacemi či osobnostmi podepsali výzvu za „zkrocení rušivých telefonů“ ve školách určenou současným a budoucím představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Podle té Česko zůstává jednou z posledních evropských zemí, která neřeší pravidla a regulaci užívání telefonů na školách. Výzva vypočítává, že v současnosti má nebo chystá nějakou formu plošné regulace již 20 z 27 zemí Evropy, 39 z 50 amerických států a desítky dalších po celém světě včetně technologických vzorů, kterými se Česko jinak inspiruje, jako je Nizozemsko, Dánsko a Švédsko. „Distraction free law“ platí od září 2025 také v New Yorku.
Výzva dále upozorňuje na čerstvá data, dle kterých mladí lidé v Česku nadužívají sociální sítě vůbec nejvíce v Evropě. Podle vyjádření signatářů není regulace mobilů ve školách sama o sobě řešením, může však přispět k tomu, aby školy byly „bezpečným místem, kde si děti odpočinou od tlaku on-line světa a kde jim jasná pravidla pomohou podpořit duševní zdraví“.
Výzva konkrétně požaduje zavedení plošných pravidel regulace, implementaci doprovodných vzdělávacích programů či zdůvodnění alternativního přístupu: tedy proč se Česko v tomto přístupu odlišuje od většiny evropských zemí a celosvětového trendu.