Česko je součástí další evropské organizace pro budování superpočítačů

Česká republika je jednou z 33 evropských zemí, které se připojily k superpočítačovému projektu EuroCC. Ten odstartoval letos 1. září a je součástí snah Evropy dohnat v oblasti superpočítačů (HPC) Spojené státy a Čínu.

Pro tyto účely už dříve vznikl společný podnik EuroHPC, prostřednictvím kterého se po Evropě buduje síť superpočítačů, přičemž cílem je dostat se až na výkony přes exaFLOPS. Česko je součástí EuroHPC, a to skrze národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě. Díky tomuto zapojení například dostalo více prostředků na pořízení nového HPC.

“Prostřednictvím investic do HPC infrastruktury, vývoje nových technologií a pokročilých softwarových nástrojů se EuroHPC JU pustilo do systematického budování konkurenceschopného a soběstačného evropského HPC ekosystému. Ukazuje se však, že úroveň využití HPC technologií je v jednotlivých členských zemích velmi odlišná a obecně v celé Evropě chybí dostatečná úroveň odbornosti a znalostí v oblasti HPC i v souvisejících oborech, jako je analýza a zpracování dat či umělá inteligence. Aby bylo možné tyto zásadní nedostatky a bariéry masivnějšího nasazování HPC technologií v praxi eliminovat, schválil společný podnik EuroHPC JU financování projektu na vytvoření celoevropské sítě národních center kompetence HPC. Projekt nese název EuroCC,” vysvětlují v IT4Innovations vznik další organizace.

EuroCC nyní operuje s rozpočtem 57 milionů eur. Polovina jde z evropského programu Horizon 2020, polovina od jednotlivých zemí. Budování první fáze EuroCC potrvá dva roky. Za Česko aktivity koordinuje Tomáš Karásek z IT4Innovations.

Odstartován byl i projekt CASTIEL: “Zatímco EuroCC má záštitu nad odbornými znalostmi HPC v každém členském státě, CASTIEL se zaslouží o výměnu odborných znalostí v celé síti EuroCC. Do budoucna vypracuje celoevropskou mapu kompetencí, která bude katalogizovat dostupné zdroje, ale i mezery ve znalostech napříč všemi centry EuroCC a nabídne odbornou podporu, kurzy, školení a workshopy tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi členskými zeměmi a aby se celkově zvýšila úroveň adopce HPC technologií v celé Evropě. Vedle toho bude poskytovat vědomosti a odborné znalosti nezbytné k řešení potřeb HPC pro průmyslový výzkum a vývoj, což by zahrnovalo mentorování ze strany center či mezinárodní setkání, na nichž by uživatelé HPC technologií představili případové studie jejich úspěšných aplikací.”

Superpočítač Barbora v Ostravě: