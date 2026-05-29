Česko je v evropském startupovém žebříčku na 19. místě, má málo peněz i zakladatelů

Iva Brejlová
Dnes
startup Autor: Lupa.cz, Everbot

Evropská komise zveřejnila European Startup and Scaleup Scoreboard, který srovnává startupové ekosystémy 27 členských států a věnuje se 36 ukazatelům. Česko skončilo na 19. místě s indexem 76,8 % průměru Evropské unie. Spadá tak do kategorie označované jako catching-up, což je druhá nejhorší ze čtyř výkonnostních tříd.

Český ekosystém sice roste, ale pomaleji než zbytek Unie. Nejlepší výsledky má Česko v dimenzi, která hodnotí přístup k infrastruktuře a službám, kde je na 181,6 % v porovnání s průměrem EU. Číslo zvedá mimo jiné vysoký podíl firem, kterým se podařilo najít andělského investora (je jich asi 2,5krát víc než v průměru EU).

Naopak nejbolestivějším místem je financování. Dimenze, která jej sleduje, ukazuje, že Česko je na 43,1 % průměru EU a meziročně klesá. Úvodní seedové a early stage investice se propadly až na 13,9 % evropského průměru vůči HDP, pozdější fáze na 37,7. Účast pojišťoven a penzijních fondů na VC trhu je v Česku prakticky nulová.

Slabinou je i oblast lidského kapitálu, která ukazuje i to, že je málo lidí v technologických oborech. Lidí s terciárním vzděláním pracujících ve vědě a technologiích má Česko zhruba 2,5krát méně než průměrná země Unie. Podobně zaostává i intenzita zakládání firem: nových zakladatelů na milion obyvatel vzniká v Česku zhruba 2,3krát méně než v průměrné evropské zemi. K tomu se přidávají velmi slabé patentové přihlášky Evropskému patentovému úřadu, kterých Česko podává zhruba 7krát méně než průměrná země EU. Žen – zakladatelek je pak v Česku zhruba 5krát méně, než činí průměr EU. Výjimkou v ukazateli je podíl vysokoškolsky vzdělaných cizinců mezi zaměstnanými cizinci, který je mírně nad evropským průměrem.

Zpráva uvádí, že celá EU má 21,5 tisíce zakladatelů, 355 jednorožců a valuaci ekosystému kolem 748 miliard eur.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

