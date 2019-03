 »  Česko je v technologických znalostech jednou z nejlépe vybavených zemí světa

Jan Sedlák

Česká republika je jednou z nejlépe znalostně vybavených zemí pro budoucnost. Alespoň podle nového žebříčku Global Skill Index 2019, který na základě svých dat sestavila společnost Coursera nabízející online vzdělávání.

Česko boduje zejména v jedné ze tří měřených kategorií, a sice v oblasti technologií. Zde je naše země na druhém místě hned za Argentinou. Patří mezi několik zemí s hodnocením „cutting edge“. V TOP 10 se nachází ještě Rakousko, Španělsko, Polsko, Bělorusko, Německo, Švédsko, Belgie a Finsko.

Česku se zadařilo také v kategorii Data Science, což je širší oblast práce s daty, čehož se využívá i při strojovém učení a umělé inteligenci. Zde jsme se umístili na šestém místě. Lepší jsou Izrael, Švýcarsko, Belgie, Rakousko a Švédsko. Za námi jsou nicméně Německo, Francie, Velká Británie a Polsko.

Naopak ve třetí kategorii (Business) už to tak slavné není, stále ale hladce spadáme do první poloviny měřených států, konkrétně na 22. pozici. O této problematice už se nějakou dobu mluví – v České republice jsou často dobré technologie a nápady, ale méně zkušených lidí z byznysu, kteří by je dokázali globálně prodat.

Překvapivě nijak slavně nedopadla technologická velmoc v podobě Spojených států. V oblasti Technology je 23. pozici, v Data Science na 16. místě a v Business na 18. příčce. Všem kategoriím dominují zejména evropské země. Coursera konstatuje, že jde „pravděpodobně o výsledek evropských institucionálních investic do vzdělávání“. Stále platí, že země západní Evropy jsou na tom oproti těm z východu lépe.

Celá studie je k dispozici zde a na oficiálním webu je rovněž popsána metodika měření.