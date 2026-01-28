Lupa.cz  »  Česko je v žebříčku podmínek pro startupy 20. v Evropě. V celosvětovém žebříčku má 30. místo

Iva Brejlová
Dnes
startup Autor: Lupa.cz, FLUX 1.1 Pro

Česko obsadilo v Indexu podnikatelského prostředí pro startupy (IBEI) 20. pozici mezi 39 zkoumanými evropskými státy. Ve světovém srovnání si zajistilo 30. pozici. Vyplývá to z dat globální výzkumné platformy StartupBlink.

V rámci střední Evropy je Česko na prvním místě, v širším regionu střední a východní Evropy ho index zařadil na druhé místo hned za Estonsko, které má v Evropě vůbec nejvíce startupů na obyvatele.

Česko má podle reportu silné výsledky v otevřenosti obchodu a v řešení úpadků. Poměrně dobře si vedlo v tématu provozních podmínek pro podnikání, daňového prostředí a v ohledu, jak je země vnímána co do důvěryhodnosti pro podnikatelské prostředí. Jako prostor ke zlepšení se ukazuje daňová oblast a celková podpora investic.

IBEI je globální rámec, který měří, jak 125 zemí podporuje podnikatelskou cestu zakladatele. Index nehodnotí jednotlivé startupy, ale podmínky v zemi pro jejich vznik a provoz. StartupBlink zmiňuje, že české podnikatelské prostředí vychází z průmyslové tradice a technického zázemí, přičemž roli hraje i centralita v EU.

Těsně před Českem se v žebříčku nachází Island, Francie a Tchaj-wan, za ním pak Portugalsko, Jižní Korea a Řecko. Slovensko je šest příček pod námi.

Globálně nejvíce uspěly Spojené státy, Singapur a Británie. V oblasti digitální infrastruktury vedou severské národy jako Island, Norsko a Dánsko, v ohledu globální mobility a přeshraniční dostupnosti pak analýza oceňuje Portugalsko, Chorvatsko a Slovinsko.

IBEI sleduje více než 30 parametrů a hodnotí tři témata: jak snadno lze podnikání založit, jak ho lze provozovat ziskově a jak lze důvěřovat systému.

Vlčkův AI startup Aisle odhalil 12 bezpečnostních chyb v OpenSSL, všechny opravila nová verze

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

