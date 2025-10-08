Lupa.cz  »  Česko má jeden z rychlejších Wi-Fi internetů ve vlacích. Porazili jsme Polsko i asijské tygry

Česko má jeden z rychlejších Wi-Fi internetů ve vlacích. Porazili jsme Polsko i asijské tygry

Jan Sedlák
Dnes
České dráhy - vlak Autor: Depositphotos

Česká republika má ve vlacích jedno z nejrychlejších připojení k internetu skrze Wi-Fi v rámci Evropy a Asie. Podle čísel společnosti Ookla, která provozuje aplikaci Speedtest, jsme se dostali na čtvrté místo za Švédsko, Švýcarsko a Irsko. Za sebou jsme nechali i asijské ekonomické tygry a jejich rychlovlaky.

Češi si už roky na kvalitu signálu ve vlacích stěžují, situace se ale s postupnými investicemi neustále zlepšuje a internet ve vlacích lze často používat pro normální práci i náročnější konzumování obsahu, byť to dokonalé stále není. Průměrná naměřená rychlost stahování na Wi-Fi je v českých vlacích podle Ookly 23,36 Mb/s. Třetí Irsko má 26,33 a druhé Švýcarsko 29,79 Mb/s. Švédové jsou odskočení, tam firma naměřila 64,58 Mb/s.

Po čtvrtém místě se průměrná rychlost začíná rychle snižovat. Nad 10 Mb/s se dostaly pouze Francie, Německo a Rumunsko.

Technologicky vysoce vyspělé státy Tchaj-wan, Jižní Korea a Japonsko jsou ve srovnání s Českem výrazně horší, mají průměrné rychlosti 8,10, 7,11 a 6,89 Mb/s. Tchajwanskými a japonskými rychlovlaky jsem nedávno jel a mohu potvrdit, že zážitek z tamní Wi-Fi není moc dobrý. Zejména u Koreji to překvapí, ta totiž pravidelně patří mezi státy s nejrychlejším a nejvíce rozšířeným broadbandem a mobilními daty.

Česko drží dobrou pozici i v uploadu, tam jsme s hodnotou 17,91 Mb/s třetí za Švýcarskem (25,62) a Švédskem (54,95 Mb/s).

Ookla uvádí, že mnoho Wi-Fi sítí uvnitř vlaků je bržděno starými technologiemi, stále rozšířený je standard Wi-Fi 4. Například v Polsku na čtyřce běží téměř výhradně.

Čeští vlakoví dopravci průběžně do konektivity investují, jde například o nové routery nebo skla umožňující lepší propouštění signálu. Pracuje se také na pokrývání koridorů. České dráhy zároveň patří mezi první železniční přepravce na světě testující připojení přes satelitní Starlink.

Jak vypadá Starlink ve vlaku InterPanter Českých drah:

