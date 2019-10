 »  Česko má nejvíce nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě

Jan Sedlák

Česká republika má nejvíce nejrychleji rostoucích technologických společností ve střední Evropě. Alespoň podle tradičního žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2019 (PDF), který letos měřil Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litvu, Chorvatsko, Bulharsko a Bosnu a Hercegovinu. Hodnotil se růst tržeb mezi léty 2015 až 2018.

Česko má mezi padesátkou vybraných firem celkem 19 zástupců, přičemž druhé Polsko je na 11 a další země už jich mají výrazně méně – Slovensko například tři.

Prvenství patří litevskému podniku Voltas IT, další dvě místa už má ale Česko. Jde o firmy Prusa Research (růst přes 4,5 tisíce procent) a Blindspot AI (4,4 tisíce procent). Dalšími našimi zástupci jsou Sewio Networks (deváté místo), Applifting (10.), Rohlík.cz (12.), 3Dwiser (13.), Kiwi.com (15.), Proficio (19.), Glami.cz (20.), DataFromSky (23.), Smartsupp (24.), Footshop.cz (28.), GoOut (29.), MobileSoft (30.), Orgis IT (31.), Meta IT (33.), The Funtasty (34.), Unuodesign (36.) a Denevy (49.).

Deloitte vytvořil i speciální kategorii „stoupající hvězdy“, kde jsou mezi deseti firmami čtyři české. Vyhrál FF Trader, RTSmunity je páté, Wultra šestá a Monitora Media devátá. Sekce „Big 5“ hodnotící výrazný růst v posledních čtyř letech je také z velké míry českou záležitostí. První je Prusa Research, třetí Rohlík.cz a čtvrté Kiwi.com.