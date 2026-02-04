Česko má první sandbox pro fintechové startupy, otevřelo ho 21 projektům

První regulatorní sandbox v Česku startuje ostré testování, jak pojetí označuje CzechInvest. Zaměřuje se přitom na projekty ve fintechovém světě. CzechInvest oznámil, že do digitálního „bezpečného pásma“ pouští 21 fintechových projektů.
Jde o státní program pro podporu finančních inovací, který se inspiroval v zahraničí. Umožňuje, aby si startupy a firmy otestovaly své projekty v určitém smyslu nanečisto, v úzkém dialogu s regulátorem, technickým zázemím a byznysovým mentoringem, bez přímých dotací. Vyzkouší si tak, jestli v silně regulovaných odvětvích dosahují shody s platnou regulací.
„Regulatorní sandbox je nástrojem, který propojuje podporu inovací a ochranu spotřebitele a pomáhá ukázat, že nová řešení mohou být bezpečná, přínosná a férová,“ říká generální ředitel CzechInvestu Jan Michal.
Do první kohorty postoupilo 21 týmů pokrývajících platební služby, účetnictví, investiční a crowdfundingové platformy, insurtech i projekty na bázi DLT (kryptoměny, blockchain, tokenizace, NFT či ticketing), často s využitím umělé inteligence. Patří mezi ně mimo jiné Frenk.ai, Investown Technologies, Pay4U nebo TokenWay. Kompletní seznam projektů je k dispozici na webu Fintech Sandboxu.
„Klíčovými kritérii výběru byly zejména přínos pro finanční trh, míra unikátnosti projektu na českém trhu, inovativnost služby, reálná potřeba testování v regulatorním prostředí a v neposlední řadě udržitelnost obchodního modelu a jeho potenciál pro škálování a mezinárodní expanzi,“ uvedla Simona Michalíková, hlavní manažerka sandboxu.
Účastníci programu se budou věnovat také aktuálním výzvám, jakými jsou nařízení DORA či MiCA.
„Ani etablované společnosti nemusí mít na zřeteli všechny aspekty, které se vztahují na jejich byznys model, protože regulatorní rámec se v čase poměrně dynamicky vyvíjí a je velice komplexní,“ komentuje Dávid Revák, právník projektu. „Poradenství je v tomto odvětví velmi drahé a v rané fázi podnikání je pro malé a střední podniky dosažení kompletního souladu s příslušnou regulací mimořádně náročné,“ říká.
Pilotní fáze programu je aktuálně nastavena do konce dubna a probíhají jednání o prodloužení do konce června tohoto roku.