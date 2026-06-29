Česko poprvé otestovalo novou evropskou satelitní síť pro bezpečnou komunikaci

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) společně s ministerstvem zahraničí otestoval postupně rozjížděnou evropskou satelitní síť GOVSATCOM. Ta je součástí evropského vesmírného programu s cílem poskytnout bezpečnou a moderní komunikaci pro evropské vlády, organizace a další složky. Zároveň jde o jakéhosi předskokana pro satelitní systém IRIS2, který snad někdy vznikne a vytvoří evropskou alternativu ke Starlinku.
České instituce provedly testování mezi 24. dubnem a 7. květnem letošního roku. Šlo o dva scénáře, v rámci nichž by stát mohl komunikovat i v případě, když vypadnou standardní telekomunikační služby. Pronájem satelitních terminálu zajistil LuxGovSat.
Konkrétně šlo o zajištění internetového připojení prostřednictvím satelitní komunikace, které umožňuje zachovat základní konektivitu i v prostředí s omezenou nebo nedostupnou infrastrukturou, a dále zřízení dedikovaného spojení bod–bod, které může plnohodnotně nahradit standardní telekomunikační okruhy a zajistit bezpečný přenos citlivé komunikace.
NÚKIB testy shrnul takto:
Pro NÚKIB znamenal testovací provoz také cennou příležitost ověřit si v praxi procesy spojené se zaváděním služby GOVSATCOM v České republice. Jednalo se zejména o oblasti výběru poskytovatele, objednávání služeb, logistiku, instalaci zařízení i následnou správu technického vybavení. Zároveň se ukázalo, že implementace služby není pouze technickou otázkou, ale zahrnuje i řešení organizačních, logistických a regulatorních výzev, které je nutné systematicky překonávat.
V nejbližším období se očekává nastavení národního legislativního rámce, včetně pravidel pro alokaci zdrojů (takzvaná tokenová politika) a prioritizaci uživatelů.
Další posun v implementaci programu vyžaduje mimo jiné uzavírání smluv s komerčními poskytovateli satelitních služeb. Rozšíření portfolia poskytovatelů přinese nejen širší nabídku služeb, ale i větší flexibilitu a potenciálně výhodnější cenové podmínky pro koncové uživatele.
Česko také rozjelo bezpečnou páteřní kvantovou síť. Takto vypadá: