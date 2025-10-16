Lupa.cz  »  Česko představilo konkrétní body zjednodušení regulace AI, v Evropě teď hledá partnery

Česko představilo konkrétní body zjednodušení regulace AI, v Evropě teď hledá partnery

Jan Sedlák
Dnes
Jan Kavalírek Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká republika skrze ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslala členským státům Evropské unie náš oficiální návrh na zjednodušení regulace Akt o umělé inteligenci (AI Act). Náměstek ministra průmyslu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek už se nějakou dobu v Bruselu snaží vyjednat odklad zatím neplatných částí AI Actu, aby se trh mohl lépe připravit.

Zjednodušení AI Actu je další krok, jak zamezit zbytečným omezením rozvíjejícího se oboru. Kavalírek a jeho tým podobně pracuje také na evropském digitálním omnibusu, tedy balíčku na zjednodušení evropské digitální legislativy.

Česko nyní chce pro navržená pravidla pro zjednodušení AI Actu hledat spojence, podobně jako tak činí v případě odkladu platnosti částí této regulace. Na aktivitách se podílí tuzemská AI komunita.

Českem navržená opatření v AI Actu a další digitální legislativy vypadají takto:

  • Jasná výjimka pro AI ve výzkumu a vývoj, včetně komerčního.
  • Zjednodušení technické dokumentace, aby ubylo papírování.
  • Zúžení high-risk AI systémů – ne vše musí mít nejstriktnější požadavky.
  • Odložení účinnosti na + 12 měsíců po vydání nutných norem a aktů.
  • Jednodušší administrativa registrace a post-market monitoring.
  • Silnější role výstupů z AI sandboxů – aby měly váhu při posuzování shody.
  • Striktní pravidla přístupu ke zdrojovým kódům pro ochranu vývojářů.
  • Podpora open source modelů.
  • Odstranění duplicit a a konsolidaci s další digitální legislativou.
  • Výhody z regulace pro malé a střední podniky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také nedávno dopsalo návrh zákona o umělé inteligenci, který vychází z AI Actu. Také jeho cílem je to v rámci možností udělat trhu co nejjednodušší a nezaklekávat na něj. Návrh zákona je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde Přečtěte si také:

