Česko se stalo členem globálního partnerství pro AI, hledá národního experta

Česká republika se stala členem globálního partnerství kolem umělé inteligence. Organizace The Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) funguje od roku 2020 a s novými přírůstky bude mít přes dvacet členů.

GPAI se zaměřuje na výzkum a další aktivity kolem AI. “Díky našemu členství v GPAI se můžeme lépe zapojit do diskusí k zodpovědnému rozvoji AI, podílet se na formulaci lepších standardů AI a omezování případného zneužití technologií. Je to otázka naší ekonomické konkurenceschopnosti, technologické vyspělosti, ale také národní bezpečnosti,” popisuje Dana Baschová, která na ministerstvu zahraničí vede sekci pro Severní Ameriku.

Česko se do GPAI oficiálně zapojí prvního ledna roku 2021. Společně s námi se členy stanou Belgie, Dánsko, Irsko, Izrael a Švédsko.

“Za úspěch vděčíme skvěle odvedené práci diplomatů a úředníků české státní správy, ale i aktivnímu zapojení AI expertů do celého procesu. Naše přihláška by nikdy nemohla být kladně posouzena, pokud by za ní nestál vyspělý AI ekosystém v České republice, dlouhodobé postoje české vlády a českých subjektů v otázkách rozvoje důvěryhodné AI, a hlavně dobré jméno našich špičkových výzkumníků a vědeckých pracovišť,” dodává Baschová.

Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti se vstupem do GPAI vyhlásilo výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním partnerství pro umělou inteligenci.

“Národní experti budou po dobu tří let zapojeni do pracovních skupin Globálního partnerství. Činnost pracovních skupin se zaměřuje především na i) zodpovědnou umělou inteligenci (včetně podskupiny zabývající se AI a reakcí na pandemii), ii) správu dat, iii) budoucnost práce a iv) inovace a komercializaci. Veškerá činnost GPAI podporuje zodpovědný rozvoj AI založený na principech lidských práv, inkluze, diverzity, inovací a ekonomického růstu,” uvádí resort.