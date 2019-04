 »  Česko se utká se čtyřmi zeměmi EU o stavbu nového petascale superpočítače

Jan Sedlák

Česká republika se oficiálně jako jedna z pěti zemí přihlásila do výběrového řízení na pořízení takzvaného petascale superpočítače. Jde o akci v rámci projektu EuroHPC, který chce investovat stovky milionů eur do rozjezdu celoevropské sítě superpočítačů a dosáhnout na exascale.

Česko žádost k EuroHPC podalo skrze národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které sídlí v Ostravě. Zájem o petascale mají také Lucembursko (LuxConnect), Slovinsko (Institute of Information Science), Bulharsko (Petascale Supercomputing Consortium Bulgaria) a Portugalsko společně se Španělskem (Fundação para a Ciência e a Tecnologia).

EuroHPC má v současné době 28 zapojených států. Jde o většinu Evropské unie a připojily se také Švýcarsko a Turecko. EuroHPC chce mimo jiné reagovat na to, že superpočítačům v současné době vévodí Čína a Spojené státy. V rámci petascale soutěže, do které je přihlášeno Česko, je k dispozici 30 milionů eur na alespoň dva stroje.

Ředitel IT4Innovations Vít Vondrák o zájmu o petascale mluvil v našem rozhovoru. „Rádi bychom v rámci EuroHPC pořídili takzvaný petascale systém. V tomto jsme dobře připravení a máme i dobře načasován upgrade současného počítače Salomon na nový systém. To by nám přesně vyšlo do roku 2020. Kdyby se nám podařilo uspět jako hosting entity, mohli bychom jeden z těchto systémů hostovat a od EU bychom dostali dalších 35 procent finančních prostředků navíc na pořízení většího systému,“ uvádí Vondrák.

„Teď už máme petascale a do budoucna by to bylo něco jako multi-petascale. V této šarži bychom se dostali mezi ty nejvýkonnější v Evropě,“ dodává dále.

Takzvaná EuroHPC Joint Undertaking komise bude nabídky na petascale hodnotit v průběhu května a úspěšné kandidáty vybere počátkem června. Instalace by pak měla proběhnout v první polovině roku 2020.

V Ostravě se už v květnu bude vylepšovat starší superpočítač Anselm, Salomon právě příští rok. IT4Innovations také pořídilo „stolní“ superpočítač Nvidia DGX-2. Organizace nově také vydala publikaci Supercomputing in Science and Engineering 2017–18 (PDF), kde ukazuje, jaké vědecké aktivity se na takových přístrojích dělají.

Spuštění Nvidia DGX-2 v Ostravě:

Ostravský superpočítač Salomon: