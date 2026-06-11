Česko se zapojilo do největšího evropského cvičení kybernetických krizí

Včera a dnes probíhá akce Cyber Europe 2026, největší evropské cvičení zaměřené na prověření připravenosti organizací a státních institucí na řešení rozsáhlých kybernetických incidentů a krizí. Do této aktivity jsou zapojeny desítky organizací z členských států Evropské unie a zemí EFTA, které si zkoušejí koordinaci, komunikaci a spolupráci při zvládání závažných kybernetických událostí s dopadem na kritickou infrastrukturu a fungování společnosti.
Scénář letošního ročníku je zaměřený na železniční sektor. V České republice se zapojily České dráhy, Správa železnic, ministerstva, orgány krizového řízení, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a další klíčové organizace odpovědné za zajištění fungování státu a ochranu kritické infrastruktury. Celé cvičení koordinuje Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) ze svého sídla v Aténách.
Národní koordinaci cvičení v České republice zajišťuje sdružení CZ.NIC, a to prostřednictvím týmu CSIRT.CZ. Správce české národní domény se organizaci cvičení Cyber Europe věnuje již od roku 2012, kdy se Česká republika zapojila do prvního ročníku. Letošní ročník je tak již osmým evropským cvičením, na kterém se CZ.NIC na národní úrovni takto podílí.