Česko-slovenský týden na Steamu nabídne 165 her s velkými slevami

Na digitálním obchodě Steam dnes od 18:00 odstartuje akce Czech and Slovak Games Week, v rámci které bude možné do druhého listopadu získat 165 českých a slovenských her od 72 studií se slevami až 90 procent.

Podobná akce se uskuteční vůbec poprvé, organizují jí Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) a Slovak Games Developers Association u příležitosti vzniku Československa. GDACZ se podobnými aktivitami snaží propagovat tuzemský herní vývoj. Vydává také studie, které zdejší herní průmysl mapují.

Nabídka slev na Steamu se bude každý den měnit, aktuální slevy a tituly budou k dispozici na stránce Týdne českých a slovenských her na Steamu. Akce se účastní i známá studia jako Bohemia Interactive, Warhorse, SCS Software nebo Amanita.