 »  Česko vytváří evropské centrum pro umělou inteligenci. Ovšem zatím bez Evropy

Jan Sedlák

Česká republika pokračuje ve snahách přilákat do země jedno z takzvaných center of excellence pro umělou inteligenci. Ty chce po Evropě vytvořit Evropská unie a Česko se zejména skrze ministerstvo průmyslu v Bruselu snaží angažovat. Po nástupu nové Evropské komise se situace kolem center poněkud rozmazala a v současné době není úplně jasné, jak by vlastně měla vypadat.

Česko proto vyrukovalo s taktikou, kterou realizují také například ve Finsku nebo Švédsku. ČVUT, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Masarykova univerzita v Brně dnes na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) podepsaly memorandum o vybudování jednoho takové centra.

Tento krok má podpořit to, že jakmile bude v Bruselu jasno (nyní se počítá zhruba se třetím kvartálem letošního roku), bude moci Česká republika do jednání vstoupit s tím, že už centrum vybudované má a bude tako moci získat podporu od EU. „Pokud by v EU padlo, že takto center of excellence vypadat nemá, je možné se připojit k jiným programům kolem AI,“ uvádí lidé obeznámení se situací.

Přípravy lze označit také za postup „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ nebo „je lepší před jednáními mít už něco v ruce“. Svůj pohled na věc má brzy představit také Slovensko.

Česko staví na základech, která už země má. AI centrum se má tedy točit kolem bezpečnosti (Artificial Intelligence for Citizen's Safety and Security).

Česko-evropská DARPA?

Česká eurokomisařka Věra Jourová k podepsání memoranda uvedla, že „jediným způsobem, jak v Evropě dosáhnout technologické revoluce, je to, že technologiím budeme věřit“ a poukázala na to, že AI a spol. je třeba rozumně regulovat.

Zde se hodí vtip, který nedávno napsal zakladatel Y Combinatoru Paul Graham: „Amerika říká: Uspořádáme si party, já donesu software! Čína zareaguje: Já přinesu hardware! A EU dodá: Já přinesu regulaci!“

Například Bloomberg nyní přišel s citací výzkumu CB Insights, který uvádí, že 65 procent ze stovky nejslibnějších AI startupů na světě je stále ve Spojených státech. Na druhém až třetím místě jsou po osmi Kanada a Velká Británie, šest projektů má Čína a tři Izrael. Země EU jsou až pod tím, kdy Německo a Švédsko mají po dvou startupech a Francie jeden.

Tuzemské center of excellence v AI se nicméně má soustředit na samotný výzkum. „Srdcem projektu je takzvaná nespecifická podpora pokročilého výzkumu, po vzoru americké agentury DARPA, která má doplnit stávající grantovou a projektovou podporu. Průřezově bude centrum koordinovat a napomáhat budování infrastruktury, transferu technologií do praxe a spolupráci se soukromou, především podnikovou sférou,“ uvádí oficiální prohlášení.

Vedle výzkumných center vzniknou také referenční testovací centra pro otestování výsledků výzkumu a na to naváží digitální inovační huby (DIH), jejichž rolí bude převod technologií do praxe. Zatímco v samotném výzkumu v AI se Evropa ve srovnání s USA a Čínou drží dobře, v případě investic a překlápění do praxe už je na tom hůře.

Česko se také podílí na formování takzvané bílé knihy pro umělou inteligenci (PDF), se kterou přišla Evropská komise. K ní se do května dávají připomínky. Na aktivitách pracuje rovněž nedávno oznámená AI Observatory and Forum. Aktivity navazují na Národní strategii umělé inteligence (NAIS).