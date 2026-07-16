Česko zakázalo populární Polymarket, sázkařský web už blokují první poskytovatelé internetu

Ministerstvo financí rozšířilo seznam nepovolených internetových her o dalších více než dvacet domén. Součástí je i už nějakou dobu rostoucí fenomén Polymarket (konkrétně doména polymarket.com), kde mohou lidé sázet na všechno možné, od sportů až po výsledky válečných konfliktů, výsledky voleb, hlasování o zákonech a tak dále.
Čeští poskytovatelé internetu nyní mají dva týdny na to doménu Polymarketu zablokovat. Například na pevném internetu od Vodafonu (UPC) nebo na mobilní síti T-Mobilu už se tak děje.
“Přístup na požadovanou internetovou stránku byl zablokován na základě povinnosti vyplývající z legislativy České republiky či Evropské unie,” informuje T-Mobile při pokusu se na Polymarket dostat.
Přístup k Polymarketu se omezuje také v Německu, Belgii, Rumunsku, Švýcarsku, Polsku, Řecku, Kypru, Portugalsku, Španělsku, na Ukrajině nebo na Slovensku. Postupně se přidávají další země.
Někteří uživatelé s tímto pohledem nesouhlasí a mluví o tom, že náklady na VPN se stávají běžnou součástí ceny a nutností v rámci připojení k internetu.
Polymarket funguje od roku 2020 a funguje na bázi kryptoměn. Proto se stal oblíbeným například v geekovské komunitě nebo mezi osobami, které vyžadují vyšší soukromí. Tento přístup otevírá prostor i pro sázky na divočejší témata. Firma posbírala investice a nyní má hodnotu kolem devíti miliard dolarů.
Na začlenění Polymarketu na zakázaných hazardních her upozornil Institut pro regulaci hazardních her. Podle ní jsou tyto predikční trhy sázkami, kterým se tak ale neříká.
“Predikční trhy se prezentují jako moderní finanční nebo informační nástroj. Ve skutečnosti však pro běžného uživatele fungují velmi podobně jako sázka: člověk vloží peníze na nejistý budoucí výsledek a čeká, zda se jeho odhad naplní. Rozdíl je často pouze v terminologii. Místo sázky se mluví o kontraktu, místo kurzu o pravděpodobnosti a místo výhry o výnosu,” uvedla organizace.
“Podstata ale zůstává stejná. Uživatelé obchodují s výsledky reálných událostí, například kdo vyhraje volby, jak dopadne sportovní utkání, zda padne konkrétní politické rozhodnutí nebo jakou teplotu naměří vybraná meteorologická stanice,” navázal institut.
“Evropští regulátoři už tento problém pojmenovali napřímo: predikční trhy nejsou investiční hračka, ale hazardní produkt. Nizozemský regulátor KSA nařídil Polymarketu ukončit působení v zemi a uvedl, že podobné sázky nejsou povoleny ani držitelům licence. Francouzský regulátor ANJ varoval před návykovými charakteristikami, chybějící ochranou hráčů a rizikem manipulace událostí. Britská Gambling Commission upozornila, že predikční platformy se nemohou vyhnout hazardní regulaci jen tím, že své produkty označí jinou terminologií,” dodal institut