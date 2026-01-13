Lupa.cz  »  Českobudějovický Starnet pohltil další tři poskytovatele internetu a sedí na dobrých penězích

Českobudějovický Starnet pohltil další tři poskytovatele internetu a sedí na dobrých penězích

Jan Sedlák
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

internet, lan, kabel Autor: Lupa.cz, DALL-E

Českobudějovický poskytovatel internetu nebo IPTV Starnet dokončil začlenění dalších tří koupených regionálních konkurentů. Na konci roku provedl fúzi firem Novanet Systems, Teweco Group a iWebs. Tyto podniky zanikly a plně přešly pod nového majitele, byť značky nadále fungují.

Novanet poskytuje internet v Třebíči a okolí, kde nabízí základní připojení v desítkách Mb/s, iWebs je aktivní na Znojemsku a na optice nabízí až gigabit, a Teweco v okolí Hodonína zvládá rovněž až gigabit.

Starnet už čítá desítky různých firem. Společnost, kterou ovládají Martin Ambrož a Radek Krajča, patří mezi několik aktivních konsolidátorů trhu z posledních let. Ze Starnetu se stala poměrně velká ryba. Naposledy jsme na Lupě referovali o nákupu firmy JHComp nebo Vogelnet.

Starnet ve finančním roce 2024 zvýšil tržby na skoro 572 milionů korun se ziskem po zdanění přes 118 milionů korun. Společnost podle zahajovací rozvahy disponovala nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 599 milionů korun.

Budějovický Starnet pokračuje ve výlovu, letos koupil už třetího poskytovatele internetu Přečtěte si také:

Budějovický Starnet pokračuje ve výlovu, letos koupil už třetího poskytovatele internetu

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).