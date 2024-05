Český a slovenský Microsoft povede Michal Stachník, který u nás šéfoval Ciscu a VMwaru

Autor: Microsoft

Microsoft v Česku a na Slovensku povede Michal Stachník. Do pozice Country Managera byl jmenován prvního května tohoto roku. Ve funkci nahradil Violetu Lucu, která se v lednu stala šéfkou tuzemské pobočky Vodafonu.





Stachník je na českém trhu s informačními technologiemi známou a výraznou osobností. Před příchodem do Microsoft devět let vedl zdejší pobočku společnosti Cisco. Předtím šéfoval lokálnímu zastoupení VMwaru. V oboru působí přes 25 let.





Stachník přebírá český Microsoft v době, kdy se mu výrazně podařilo přeorientovat byznys do cloudu a zároveň mu najíždí aktivity kolem generativní umělé inteligence (OpenAI a spol.). Lokální pobočka už loni měla 70 procent procent tržeb z cloudu. Firma u nás chtěla stavět datové centrum za miliardy, od plánů ale upustila.