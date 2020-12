Český Bootiq kupuje další firmu, získal brněnské e-shopaře Moonlake

Česká IT společnost Bootiq pokračuje ve svém akvizičním tažení, na které má k dispozici stovky milionů korun. Aktuálním úlovkem je menší brněnská vývojářská agentura Moonlake. Ta má dvacet zaměstnanců, loňské tržby sedm milionů a předchozí dvanáct milionů korun (dle prohlášení, podrobné účetní závěrky nejsou k dispozici). Velikost transakce je v řádech milionů korun.

Moonlake se zaměřuje na služby pro e-shopy a e-commerce jako takový. Dělá weby, internetové obchody a nabízí například managed servery. Stojí za platformou Shopix.

“Akvizicí společnosti Moonlake přebíráme společně se značkami Shopix, WinServer a několika dobročinnými projekty zejména stávající portfolio klientů, kterým budeme kontinuálně zajišťovat stávající služby,” uvádí šéf Bootiqu Marcel Červený.

Moonlake založil Martin Mrajca. Stoprocentním vlastníkem doposud byla firma Moonlike Invest CZ, která je ovládána britskou entitou Moonlake Invest UK.

Za Bootiqem zase stojí Lukáš Novák a jeho InTeFi Capital. Ten se s kolegy snaží vybudovat větší IT skupinu (aktuálně má 350 lidí a roční tržby kolem 400 milionů), a to i skrze akvizice. Bootiq například nedávno koupil EEA, jednu z nejstarších IT firem na Slovensku. Převzala také podniky Blueberry, Adbee, Novasoft a w3w. O plánech Bootiqu jsme na Lupě psali.