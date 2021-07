Český chatbot Alquist je po roce opět ve finále soutěže Amazonu

Tým studentů z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) pod vedením Jana Šedivého opět postoupil do finále mezinárodní soutěže Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, kterou organizuje americký Amazon.

Český konverzační chatbot Alquist se ve finále utká s týmu dalších čtyř univerzit: Emory University, Stanford University, The University Buffalo a The University of California.

Alexa Prize je soutěž, ve které univerzitní týmy soutěží v tom, čí chatbot dokáže na platformě Alexa s uživateli nejlépe udržet souvislou a poutavou konverzaci na různá témata po dobu 20 minut.

V minulých ročnících český tým obsadil jednou třetí a dvakrát druhé místo.